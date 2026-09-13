Муж Ольги Сумской поделился своими переживаниями по поводу будущего зятя и признался в ревности к дочери Анне

Муж Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк, признался, что ему нелегко привыкнуть к мысли о взрослой жизни младшей дочери Анны. 24-летняя девушка уже год встречается с парнем, не имеющим отношения к актерской профессии, а также познакомила его со своими родителями.

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Для Борисюка эта встреча стала поводом испытать настоящую родительскую ревность. О своих переживаниях супруги рассказали в интервью проекту "Ближе к звездам".

"Все равно я в душе испытываю некую ревность к ребенку, потому что это девочка. Отдаешь ее какому-то чужому мужчине", – признался Виталий Борисюк.

Ольга Сумская отнеслась к избраннику дочери спокойнее. Для нее главное, чтобы рядом с Анной был порядочный и ответственный человек.

"Главное, чтобы он был добрым человеком и ответственным, конечно. Это самое главное", – отметила актриса.

Она также добавила, что желает дочери счастья. "Я смотрю на вещи Ани и обнимаю ее портрет, целую, молюсь за нее, чтобы все было хорошо. Дети улетают из гнезда, это естественно, поэтому она строит свою жизнь, дай Бог, чтобы у нее была своя семья", – говорила актриса.

О своих отношениях Анна Борисюк впервые откровенно рассказала OBOZ.UA в марте. Тогда она призналась, что встречается с парнем уже полгода и живет вместе с ним, поскольку съехала от родителей. В то же время дочь Сумской решила не раскрывать личность возлюбленного и подробности их отношений.

"Нет, он не актер, – призналась Анна. – Но пока не хочу много рассказывать о личной жизни – берегу эту часть себя. Мы встречаемся уже полгода, живем вместе – я съехала от родителей. У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть рядом в быту, в планах. В то же время мы очень похожи – в ценностях, в темпе".

По словам Анны, любимый также поддерживает ее, когда возникают сложности. В то же время девушка подчеркнула, что прежде всего полагается на себя, а поддержку получает также от родителей.

В другом интервью OBOZ.UA Ольга Сумская ранее признавалась, что ей тоже нелегко отпускать младшую дочь в самостоятельную жизнь. В то же время она не против во второй раз стать тещей. По словам актрисы, для нее самое главное – видеть, что дочь счастлива рядом с человеком, с которым ей хорошо.

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