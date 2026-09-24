Молодой жене путиниста Петросяна доставили неприятности в Европе и Украине: как на это отреагировал скандальный комик

Жена российского юмориста и сторонника кремлевского режима Евгения Петросяна, 37-летняя театральный менеджер Татьяна Брухунова, получила неожиданный "удар" со стороны Европы и Украины. Избраннице путиниста отказали в визе в Италию, а, как стало известно позже, на это повлияло то, что она попала в базу центра "Миротворец".

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Об этом сообщают российские медиа. Иронично, что сначала Татьяна Брухунова откровенно расстроилась из-за потери возможности попасть на неделю моды в Милане, однако затем попыталась сделать вид, будто совершенно не волнуется по этому поводу, ведь увидеть свое имя в "Миротворце" для нее чуть ли не награда.

"Я должна была отправиться в компании замечательных девушек на модный уик-энд в Милан. Но мне не выдали визу. Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Я, конечно, очень расстроилась. Без обоснований, без объяснений. Просто вернули чистый паспорт", – пожаловалась молодая жена Петросяна в своих соцсетях.

Однако настроение Татьяны Брухуновой быстро улучшилось, по крайней мере, она постаралась сделать такой вид, после того как в ее деятельности обнаружили признаки преступлений против национальной безопасности Украины. Женщина попала в "Миротворец" из-за пропаганды кровавой войны, поддержки убийств украинцев и героизации российских оккупантов. Она гордо заявила, что оказаться в базе среди других путинистов для нее честь.

"Я узнала, что меня внесли в украинскую базу "Миротворец". Там находятся 99,9% известных в России людей, патриотов страны. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что горжусь такими обстоятельства. Конечно, у меня из-за этого нет никакого страха. Я живу в РФ и горжусь страной, в которой живу. Теперь понятно, почему мне отказали в получении итальянской визы, но меня это не огорчает. Ничего, поедем в другие страны, а неделя моды обойдется без меня", – заявила Брухунова.

Кстати, жена Петросяна не впервые пытается выставить себя искренней "патриоткой". Когда-то она даже нарядилась в свитер с надписью "Порвем за Россию", а до этого заявляла, что не будет возить деньги в "агрессивную Европу", но очень быстро забыла свои собственные слова. Почти каждый месяц Брухунова покидает территорию РФ и покупает одежду в "враждебных" странах.

Конечно, новость о попадании жены в "Миротворец" не оставил без внимания Евгений Петросян. Комик, который сам числится в базе с 2017 года, сделал вид, будто впервые слышит о существовании такого украинского ресурса.

"Мы ничего не знаем об этом сайте", – сказал Петросян.

То, что комик не последовал примеру жены и не стал хвастаться своим "патриотизмом", даже немного удивительно, учитывая, что он является ярым сторонником путинского режима. В 2022 году Евгений Петросян публично поддержал начало полномасштабного вторжения РФ в Украину и осудил коллег, которые покинули страну-агрессора из-за войны.

Но такая позиция довольно быстро обернулась для путиниста неприятностями. Евгений Петросян вместе с Филиппом Киркоровым и Владимиром Винокуром попал в список нежелательных лиц в Латвии.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что путинист Лебедев получил "пощечину" от украинцев. Его квартиру в Киеве продали на аукционе за 13 500 001 гривен и превратят в культурное пространство.

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