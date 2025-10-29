Могилевская сказала 'Бай Бай' абьюзу: премьера песни

Наталья Могилевская представляет песню "Бай Бай". Эта композиция – гимн женщины, которая освободилась от унижений и абьюзивных отношений.

"Теперь – никакой драмы, только позитив, – рассказывает Наталья. – Это история о женщине, которая танцует сама. И совсем этого не стесняется. Потому что стыд бывает только у испанцев".

Уже 1 и 2 ноября песню "Бай Бай" можно будет услышать вживую во время юбилейных шоу Натальи Могилевской "Version 5.0" во Дворце "Украина", а также в рамках всеукраинского тура, который начался на днях.

Нашумевший образ Могилевской из "Бай Бай" уже покорил звезд и критиков

Образ Натальи Могилевской в новой работе вызвал настоящий фурор – его отметили и прокомментировали немало звезд шоу-бизнеса.

Музыкальные критики пророчат композиции статус одного из главных хитов осеннего сезона и уходящего года. Молодой хитмейкер Shugar убежден, что песня обязательно попадет в чарты – как минимум в топ-5. MONATIK подчеркнул, что трек идеально подходит Наталье, и что она в нем "по-настоящему кайфует". А Виталий Козловский добавил: уже после первого прослушивания слова легко запоминаются – их сразу хочется напевать.