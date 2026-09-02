Могилевская на редких кадрах показала свою дочь-первоклассницу, лицо которой еще никто не видел

Певица Наталья Могилевская показала редкие кадры со своей младшей дочерью Софией, которая 1 сентября впервые пошла в школу. Артистка лично готовила шестилетнюю девочку, лицо которой тщательно скрывает, к первому классу: укладывала ей волосы, помогала одеться, а затем проводила в учебное заведение.

Видео дня

Особенными моментами первого школьного утра певица поделилась в Instagram. На кадрах она показала, как готовила Софию к важному событию, а затем сама отвела ее в школу.

По словам Могилевской, накануне девочка почти не спала из-за волнения. София переживала не только из-за новой учительницы и будущих одноклассников, но и из-за возможных обстрелов.

"Первый раз в первый класс. Всю ночь Соня не спала, волновалась. И из-за школы, и из-за обстрелов. Мы тихонько обсуждали все переживания по поводу новой учительницы, о детях, которые будут в классе, о любимых занятиях вне школы", – рассказала артистка.

Могилевская также призналась, что дочь очень любит играть на фортепиано, хотя вначале занятия давались ей нелегко. Кроме того, София мечтает научиться хорошо читать и писать.

"Соня призналась мне, что очень любит фортепиано. Хотя когда начинала, ей было трудно. Призналась, что очень сильно хочет научиться читать в совершенстве", – поделилась певица.

По словам Могилевской, больше всего девочка ждет возможности самостоятельно писать открытки маме, а в ответ получать от нее записки, оставленные на столе.

"Новые мечты, новые перспективы, новые эмоции. Это была незабываемая ночь и незабываемое утро", – отметила артистка.

Отметим, что в конце декабря 2023 года Могилевская рассказала о двух приемных дочерях – родных сестрах Мишель и Софии. По словам артистки, она усыновила девочек после начала полномасштабной войны.

Дети учатся в Киеве, однако Могилевская не разглашает названия учебных заведений из соображений безопасности и конфиденциальности. Старшая дочь Мишель осенью 2025 года поступила в специализированный лицей. Девушка также профессионально занимается легкой атлетикой.

Младшая София перед поступлением в первый класс посещала pre-school, где готовилась к школе, а также дополнительно изучала английский язык.

Ранее OBOZ.UA писал, что 2-летний сын Виталия Козловского в вышиванке впервые пошел в детский сад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!