'Мне безразлично на войну': блогер Диана, которая оскандалилась заявлением об атаке на Сумы, оправдалась и нашла виновных

Украинская блогер Диана, которая попала в громкий скандал, ведь во время прямого эфира цинично отреагировала на ракетный удар по Сумах и заявила, что ей безразлично на войну, после волны хейта решила оправдать свои возмутительные слова. Интернет-деятельница пояснила, что на момент записи трансляции якобы не знала об ужасной трагедии в городе, более того, убеждена, что ее просто хотели подставить.

Видео дня

Соответствующее видео она разместила на личной странице TikTok. По словам блогера, когда она перечитала новости, поняла масштаб трагедии и выразила соболезнования семьям погибших.

"Я вчера вела прямой эфир. Вчера я не знала, что произошло в Сумах, потому что встала в 3 часа дня, пошла готовить и вышла в эфир. Мне некогда было смотреть, мне никто об этом не сказал. Сейчас хочу выразить соболезнования семьям погибших. Я не видела раньше. Это ужас", – оправдалась интернет-деятельница.

Диана также отметила, что ее высказывание было якобы вырезано из контекста. По словам блогера, кто-то хотел ее подставить, поэтому "слил" в сеть ролик, который вызвал возмущение среди людей.

"По поводу этого куска видео, некоторые люди просто захотели меня подставить. Они обнародовали смонтированный отрывок. Я ничего плохого не имела в виду о Сумах, я просто не знала, что там произошло. Поэтому выражаю вам соболезнования. А на эти провокации тоже не ведитесь", – заявила девушка.

Что известно о скандале

Во время прямого эфира в соцсети TikTok блогер Диана, которая имеет более 162 тысяч подписчиков, цинично высказалась относительно ракетного удара по городу Сумы, который россияне нанесли в Вербное воскресенье, 13 апреля. В результате атаки погибли 34 человека, среди которых двое детей, а также были повреждены 48 зданий. Когда один из пользователей сети написал о трагедии в комментариях, интернет-деятельница выдала: "Ты видела, что в Сумах? Видела и что? Боже, у меня все хорошо".

Кроме того, Диана заявила, что ей безразлично на войну, ведь она якобы на нее никак не влияет. Блогера только беспокоит, чтобы ее мужа не мобилизовали в ряды ВСУ.

"На меня война не влияет, что мне война? Мне же безразлично. Она на меня никак не влияет. У меня только это одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж", – выдала интернет-деятельница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинские блоггеры организовали "сходку" в Одессе в день траура и нарвались на хейт.

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