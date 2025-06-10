Звезда 'ВИА Гры' рассказала об ужасном поступке своего бывшего бойфренда – советника Зеленского: после этого поставила точку

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова раскрыла, почему решила поставить точку в отношениях с экс-советником президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам – Александром Роднянским-младшим. По словам артистки, их история любви завершилась, когда она увидела фото экономиста, сделанные его нынешней избранницей, на сайте знакомств.

Видео дня

Об ужасном поступке сына кинорежиссера Александра Роднянского исполнительница рассказала на личной странице в Instagram. Знаменитость решила ответить на вопросы поклонников, а после того, как один из них попросил показать архивное фото с экономистом, она поделилась откровением о бывшем романе.

"Забыла сказать, как я поставила точку после Нового года. Когда я увидела его на сайте знакомств с фотографиями, которые делала ему теперешняя женщина", – написала звезды "ВИА Гры".

Напомним, что впервые о романтических отношениях с Александром Роднянским-младшим исполнительница заговорила в конце 2022 года. Миша Романова призналась, что ее сердце не свободное и показала кадр, где держит тогдашнего избранника за руку, однако его лицо оставила вне кадра. Позже артистка намекнула, что бойфренд сделал ей предложение, ведь поделилась фотографией, где похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце. В конце концов стало известно, что певица закрутила роман с сыном Александра Роднянского.

Однако со временем любовь пары дала трещину. В начале 2025 года Миша Романова сообщила о болезненном расставании с экономистом. Тогда она отмечала, что поставила точку в отношениях с экс-бойфрендом осенью прошлого года, после чего некоторое время даже находилась в депрессии. Но теперь исполнительница пережила все травмирующие события, превратила их в полезный опыт и готова к новой романтической истории.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Роднянского назвал истинную причину развода с российской актрисой и ее политическую позицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!