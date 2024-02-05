'Мисс Япония 2024' Каролина Шиино, родом из Украины, отказалась от титула. Что случилось

26-летняя уроженка Тернополя Каролина Шиино, недавно получившая титул "Мисс Япония 2024" отказалась от короны. Украинка имеет японское гражданство и проживает на территории страны уже более 20 лет, однако многие пользователи сети были не согласны с выбором жюри, ведь она "не отражает настоящую японскую красоту".

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Впрочем, как оказалось, Шиино отказалась от вожделенного титула из-за нового скандала, пишет Kyodo News. Японские таблоиды опубликовали информацию, в которой говорится, что Каролина имеет отношения с женатым мужчиной.

В заявлении на сайте Ассоциации "Мисс Япония" говорится, что просьба Шиино отказаться от короны была принята. Организация также принесла свои "глубокие извинения" заинтересованным сторонам, имея в виду спонсоров и судей, заявив, что награда конкурса будет оставаться вакантной до конца года.

Организаторы "Мисс Япония" сначала поддержали Шиино после того, как она сообщила своему модельному агентству Free Wave Co., что прекратила отношения, узнав, что мужчина женат. Но в новом заявлении агентства написано, что она продолжала встречаться с японцем после того, как узнала о его семейном положении.

В извинениях, опубликованных на своей Instagram-странице, Каролина сказала, что не смогла сказать правду из-за растерянности и страха после выхода статьи. "Мне искренне жаль за огромную беду, которой я послужила причиной, и за то, что подвела тех, кто поддерживал меня", – написала она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о скандале, разгоревшемся вокруг "Мисс Японии-2024" Каролины Шиино: упомянули не только о внешности и гражданстве, но и о России. Несмотря на то, что у украинки есть японское гражданство, она удивила поклонников своим разговорным украинским языком.

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