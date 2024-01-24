'Мисс Япония-2024' стала 26-летняя уроженка Украины: разгорелся громкий скандал, в котором упомянули и о России

В Токио прошел 56-й конкурс "Мисс Япония", главную корону на котором одержала уроженка Украины Каролина Шино. 26-летняя красавица переехала в Японию, когда ей было 5 лет. Победа украинки вызвала пылкие дискуссии в сети. Скептики убеждены, что победа девушки с такой внешностью противоречит целям конкурса, ориентированного на "традиционную японскую красоту".

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Следует сразу отметить, что Каролина – гражданка Японии, поэтому, кроме критики, нашла и немало поддержки от некоторых сограждан, которые убеждены: на конкурсе нет помех по внешнему параметру. Впрочем, в сети все увеличивается волна недовольства, о чем пишет BBC.

Родители Каролины – украинцы. Мать девушки после развода с ее папой вышла замуж во второй раз – за японца. Каролине было 5 лет, когда она с мамой переехала в японский город Нагоя.

Пользователи сети на ее победу реагируют следующими комментариями: "Этот человек, избранный Мисс Японией, даже не является смесью с японцами, а на 100% чистая украинка. Поймите, она красивая, но это "Мисс Япония". Где же здесь японскость?" , "Если бы она была наполовину японкой, конечно, без проблем. Но она этнически на 0% японка и даже не родилась в Японии", "Я думаю, что японцы, естественно, получат неправильный посыл, когда человека европейской внешности называют самой красивой японкой".

Вспомнили в этом скандале и страну-агрессорку Россию, предположив, что выбор победительницы, родившейся в Украине, был якобы политическим решением.

"Если бы она родилась россиянкой, она бы не выиграла. Никакого шанса. Очевидно, что критерии теперь являются политическим решением. Какой грустный день для Японии", – написал в сети один из мужчин.

Сама же Каролина в официальном комментарии для сайта конкурса заверила: "Хотя внешне я выгляжу как иностранка, я росла в Японии с пяти лет, поэтому моя внутренняя сущность – японская. Я хотела, чтобы меня признали японкой, поэтому я решила участвовать в конкурсе "Мисс Япония". В будущем я хочу способствовать созданию общества, которое признает разнообразие и не судит людей по внешности. Сейчас я работаю моделью, где внешность – это товар, но через свое послание я хочу тронуть сердца многих людей. То, что меня признали японкой на этом конкурсе, наполняет меня благодарностью".

Прокомментировали победу этнической украинки и организаторы "Мисс Япония". Они заверили, что отдали главную корону Каролине с полной уверенностью в своем решении.

"Она говорит и пишет красивым и вежливым японским языком. Она больше японка, чем некоторые из нас", – отреагировала на скандал организатор конкурса Ай Вада.

Как писал OBOZ.UA, в Лас-Вегасе, США, прошел конкурс "Миссис Мира 2023", в котором за вожделенную корону боролись 38 участниц из разных стран. Получить престижный титул удалось представительнице Германии Джулии Каролин. Украину же представляла Елена Елизарова – бизнесвумен, многодетная мама и жена нацгвардейца. В образе Богини Мира Эйрены она мощно обратилась к зрителям со сцены. Что сказала женщина и как выглядела – узнайте в материале.

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