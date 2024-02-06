Мелания Трамп впервые вышла на публику после похорон матери: ее заметили на вечеринке. Фото

Бывшая первая леди США Мелания Трамп впервые появилась на публике после похорон ее матери 18 января. Ее заметили на вечеринке в Мар-а-Лаго – курортной вилле, расположенной в Палм-Бич, Флорида.

Фотографию с Дональдом Трампом и его женой опубликовала израильская модель Ной Тавил на своей Instagram-странице. На фото она улыбалась рядом со знаменитыми супругами.

Мелания нарядила темно-синее платье с длинными рукавами и серебряные бусы, а бывший президент надел черный смокинг с галстуком-бабочкой. Это первый ее публичный выход после прощания с матерью. Бывшая первая леди Америки даже отсутствовала на предвыборной компании своего возлюбленного, нацеленного на второй срок президентства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Мелания Трамп впервые пропустила рождественскую вечеринку семьи. Она отсутствовала на традиционной открытке, что обеспокоило американцев. Как оказалось, женщина в это время проводила время со своей больной матерью. Подробности – читайте в нашем материале.

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