Перестарались с ботоксом: Мелани Гриффит, Кортни Кокс и другие знаменитости, ставшие жертвами красоты. Фото

Ботокс расслабляет и парализует определенные мышцы. Из-за этого уменьшаются морщины. Приблизительно через 6-9 месяцев влияние препарата снижается: к мышцам возвращается подвижность, а на коже снова появляются складки и изломы. Поэтому инъекции следует повторять регулярно.

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С возрастом доза введенного ботокса увеличивается. А некоторые знаменитости настолько одержимы таким омоложением, что заигрались и изменили себя до неузнаваемости. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Дженис Дикинсон (68 лет)

Известная американская супермодель, актриса и фотограф Дженис Дикинсон неоднократно ложилась под нож, чтобы перекроить и без того хорошие природные данные. Сначала увеличила грудь, потом сделала подтяжку лица, несколько раз блефаропластику и кучу раз "омолаживалась" уколами ботоксом. Теперь от ее красоты не осталось и следа.

2. Ким Бейсингер (69 лет)

Американская актриса и фотомодель Ким Бейсингер тоже не смогла спокойно принять возрастные изменения. Ей было тяжело смотреть на себя в зеркале, когда начали появляться морщинки. Звезда решила действовать радикально. Неоднократно делала инъекции ботоксом, и, к сожалению, вовремя не остановилась. Сейчас ее лицо от этого препарата почти не двигается.

3. Мелани Гриффит (65 лет)

Американская актриса Мелани Гриффит начала посещать кабинет пластического хирурга еще в начале карьеры. Тогда она увеличила грудь. Позже сделала инъекции ботоксом в губы, блефаропластику и подтяжку лица. От регулярных омолаживающих процедур лицо звезды почти полностью потеряло подвижность, блестит и выглядит как маска.

4. Лара Флинн Бойл (53 года)

Американская актриса Лара Флинн Бойл долгое время была востребованной актрисой. Все испортило ее безумное желание быть "вечно" молодой. Звезда сделала ринопластику, контурную пластику скул и подтяжку нижней трети лица, коррекцию бровей и век, изменила разрез глаз и увеличила губы. Добавьте ко всему этому еще и регулярные инъекции ботоксом.

5. Кортни Кокс (59 лет)

Американская актриса и бывшая модель Кортни Кокс из-за неудачных бьюти-манипуляций выглядит старше реального возраста. Ее мимика стала слабо выраженной. Звезда сделала контурную пластику лица, подтяжки, инъекции ботоксом и блефаропластику (коррекция формы век для омоложения).

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