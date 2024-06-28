Меган Маркл в черном спортивном костюме сняли на улице в Беверли-Хиллз. Видео

Меган Маркл попала на видео одного из пользователей социальных сетей, позируя для фотосессии. Герцогиня Сассекская была одета в черный спортивный костюм, разработанный американской певицей Бейонсе.

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Поклонник королевской семьи Великобритании снял монархиню в парке Беверли-Гарденс на бульваре Санта-Моники, пишет Hello. Видео появилось на его странице в TikTok.

На опубликованном фрагменте стилист Меган Маркл поправляет темный наряд монархини, в то время как она весело общается с другими членами команды.

Пока отсутствует официальная информация о целях фотосессии, проведенной для герцогини Сассекской. Однако известно, что представитель семьи монархов работает над несколькими проектами, совместно с Netflix. Меган Маркл, вместе со своим мужем принцем Гарри, подписали несколько договоров с кинокомпанией. Первый касался работы над документальным сериалом "Гарри и Меган", который вышел в 2023 году, а второй – продюсирования фильмов.

К тому же недавно герцогиня Сассекская заявила об открытии собственного lifestyle бренда "American Riviera Orchard". По предварительным данным, там монархиня может продавать цифровые и печатные кулинарные книги, посуду и различные продукты питания.

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно, как будут называть Меган Маркл, если она потеряет титул герцогини.

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