Меган Маркл осуществила мечту 15-летней жертвы лесных пожаров, потерявшей дом в огне. Видео

Герцогиня Сассекская Меган Маркл объединила усилия с вокалистом Maroon 5 Адамом Левиным, чтобы осуществить мечту 15-летней девушки, потерявшей свой дом во время лесных пожаров в Калифорнии, США. Она получила кое-что особенное, чтобы потом вручить это пострадавшей.

Видео дня

В коротком ролике Маркл эмоционально рассказала в Instagram, что по почте получила подарок для девушки. По ее словам, во время поездки с принцем Гарри в Альтадену, одну из самых пострадавших территорий, они встретили мать и ее дочь, которая пыталась найти хоть что-то среди развалин своего сгоревшего дома. Самой ценной потерей для подростка оказалась футболка с концерта Билли Айлиш, которую она оставила в стиральной машине.

"Все, что она искала в своем доме – это футболку Билли Айлиш с концерта, на который она только ходила, которую она оставила в стиральной машине или сушилке", – сказала Маркл.

До этого она обещала девушке лично, что вернет ей утраченную футболку: "Я не знаю Билли Айлиш, но я придумаю, как достать тебе эту футболку". Она обратилась к своим звездным друзьям и с их помощью смогла передать послание певице.

На видео герцогиня показала кучу футболок, автографов и сувениров от Билли Айлиш, специально подписанных для пострадавшей девочки. Она также поблагодарила Адама Левина и его жену Бехати Принслу за помощь в организации этого сюрприза.

"Огромное спасибо, Билли Айлиш. Это будет так много для нее означать. И, честно говоря, Адаму Левину и Бехате, вы, друзья, помогли перешагнуть границу. Просто очень вам спасибо. Пойду напишу письмо ее маме", – сказала Меган Маркл.

Кроме того, она выразила благодарность всем, кто поддерживает жителей Калифорнии во время борьбы с последствиями пожаров.

Это видео стало первым личным обращением Меган Маркл в Instagram по ее возвращении в соцсети в январе. Фанаты заметили, что во время записи она носила свитер с именами своих детей – 5-летнего принца Арчи и 3-летней принцессы Лилибет.

Ранее OBOZ.UA писал, что дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под угрозой из-за лесных пожаров.

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