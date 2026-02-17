Маша Ефросинина с 'кровавой' надписью на платье устроила смелый перформанс на красной дорожке Берлинале. Фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина появилась на красной дорожке в Берлине, Германия, на международном кинофестивале Берлинале 2026 в образе с важным месседжем. Она напомнила миру, что в Украине до сих пор продолжается кровавая война, а россияне, которых в последнее время очень любят в киноиндустрии, не перестали быть террористами.

В рамках Берлинале она посетила премьеру документального фильма Traces ("Следы") об украинских женщинах, которые пережили сексуальное насилие со стороны российских оккупантов, и использовала свой выход как перформанс-обращение к международному сообществу. Кадры с красной дорожки Ефросинина опубликовала в Instagram.

Ведущая выбрала длинное черное платье с высокой горловиной и длинными рукавами, плотно облегающее фигуру и спадающее в пол. Главным акцентом стала большая надпись ярко-красного цвета на груди: Russian genocide through the body ("Русский геноцид через тело"). Контраст черного фона и "кровавого" шрифта должен был привлечь внимание международного сообщества.

Образ Ефросининой дополняли аккуратная прическа с гладко собранными назад волосами и сдержанный макияж. Она позировала на фоне синей фестивальной стены Берлинале, не меняя серьезного выражения лица, что подчеркивало: ее месседж невероятно важен.

За несколько часов до своего прибытия на кинофестиваль телеведущая обращалась к украинцам за помощью с распространением ее поступка: "Мне понадобится ваша поддержка в освещении нашего призыва признать очередное зверское преступление врага. Следите за моими публикациями и давайте в очередной раз сражаться за справедливость!"

В частности, Ефросинина раскритиковала, как иностранцы относятся к украинцам, которые агитируют за свободу Украины, на международных событиях. Поэтому каждая возможность это сделать является чрезвычайно ценной.

"Со шлемом нельзя (отсылка на дисквалификацию Владислава Гераскевича с Олимпиады 2026. – Ред.). С плакатами нельзя. С надписями на руках нельзя. Но..." – написала телеведущая.

Комментируя премьеру фильма "Следы", Ефросинина напомнила, что сексуальное насилие, связанное с войнами и конфликтами, является одним из самых замалчиваемых военных преступлений в мире. По данным ООН, более 90% украинских военных и гражданских, которые находились в российском плену, сообщили о пытках и бесчеловечном обращении.

"То, что делает враг с женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками в Украине, – это геноцид России через тело. Россия системно калечит украинцев, чтобы мы как нация перестали рождаться. Это попытка убить наше будущее. Но мы здесь, чтобы вернуть себе право на собственное достоинство", – отметила она.

