Маричка Падалко случайно встретила подругу юности, а Анатолий Анатолич 'засветился' в гипсе. Как прошла премьера нового альбома МУР

В Киеве состоялась закрытая презентация альбома "Ребелия [1991]" творческого объединения МУР – проекта, объединяющего музыку, театр и историю Украины. На крыше одной из столичных многоэтажек собрались поклонники артистов.

OBOZ.UA побывал на премьере и расскажет подробности. Мы узнали, кто из известных артистов присоединился к созданию нового альбома. А также – о неожиданной встрече на презентации телеведущей Маричка Падалко с подругой юности и о появлении ее коллеги – Анатолия Анатолича на мероприятии в гипсе.

МУР – это творческое музыкальное объединение, основанное во время полномасштабной войны художниками из Киева и Донецка. Артисты уже выпустили четыре альбома, в которых положили на музыку стихи Франко, Стуса, Винграновского, Тычины, Багряного, Симоненко и других классиков. Их работы, где классики предстают простыми и близкими современникам, быстро становятся вирусными. В соцсетях МУР имеет многотысячную аудиторию поклонников. Только на YouTube альбом "МУР. Ты [Романтика]" прослушали более миллиона раз. К записи присоединились поэт Сергей Жадан, актриса Елена Кравец, ведущий Евгений Янович, группы "Хейтспич" и "Nazva".

Новый альбом "Ребелия [1991]" является частью нового проекта МУР. В конце августа в Киеве состоится премьера одноименного мюзикла, на который билеты уже раскуплены, поэтому объявлены дополнительные даты. После этого МУР отправится во всеукраинский тур. На сцене оживут выдающиеся фигуры, которые стали символами сопротивления и голосом нации: Вячеслав Чорновил, Василий Симоненко, Иван Светличный, Алла Горская, Лесь Танюк, Иван Дзюба и другие.

Главным событием вечера стала премьера музыкального видео, которое сделала режиссермонтажа и актриса МУР Мария О'Райли. Это художественная история о борьбе за независимость Украины. В то же время команда анонсировала имена артистов, которых пригласили к работе над новым альбомом.

"Когда мы создавали первый альбом "МУР. Ты [Романтика]", кто-то из нас еще учился в университете, у кого-то были разные работы, – рассказывал на презентации Александр Хоменко, основатель и лидер МУР. – Виктор Ткаченко, композитор всей нашей музыки, тогда подрабатывал в караоке и продавал наушники. Я и Николай Шмундир были студентами третьего курса театрального университета. Александр Заика работал во "Львовских круассанах". Путь был долгим и тяжелым. Работа над альбомом длилась больше года, ведь мы совмещали ее с другими заработками – надо же было как-то жить. На этот раз ситуация изменилась: мы могли полностью сосредоточиться на творчестве. Когда художник имеет возможность жить благодаря концертам, появляется возможность привлечь к проекту талантливых людей. На этот раз мы привлекли к рассказу нашей новой истории Jerry Heil, Otoy, Monatik, Артема Пивоварова, Go_A, Nazva, Кажанна, Klavdia Petrivna, Brykulets, Олега Криштопа, Женю Яновича, Дениса Бигуса, Александра Нотевского.

Александр Хоменко очень эмоционально подытожил свое выступление: "На каком языке я сейчас с вами говорю? На языке, который пытались уничтожить почти всю его историю. Я хочу, чтобы вы вдумались: если бы когда-то, где-то, кто-то в истории не сделал то, что имел. Если бы история пошла другим путем... Все эти звуки, которые вы сейчас слышите, не имели бы для вас никакого значения. Это как записывать на диктофон выкрики африканского племени. Но вы ведь меня сейчас понимаете, верно? Где я вам это говорю? В столице страны, которую пытались уничтожить почти всю ее историю. И все же я говорю это здесь, на украинском. В нашей стране – прекрасной стране, которую окружали враги, а строили мечтатели. Знаете почему мы – страна мечтателей? Потому что именно здесь создавали чрезвычайное авангардное искусство во время арестов, репрессий и голода. Здесь объединялись в клубы творческой молодежи, самиздаты, художественные союзы – перед лицом кровавой империи, которая уничтожала миллионы. Здесь, даже в самые темные времена, занимались творчеством и пытались что-то построить. Мечтам нужно время. И, кажется, наше время пришло".

"Когда я вам это говорю? Во времена величайшей войны XXI века. Во времена, когда подросток не уверен, что доживет до старости, а старик – что когда-то был подростком. Я говорю с вами в дни обстрелов и военнопленных. В дни, когда кажется, что две самые продуктивные сферы – это изготовление патронов и театральных представлений. В сюрреалистическое время, в которое мы с вами не должны были бы жить. И никто не должен был бы. Но это время – наше. И только нам решать, что с ним делать. Всю свою жизнь я верил, что словами можно изменить все. Если в правильном порядке сказать правильное количество слов – можно достичь любой мечты. Если вы сейчас меня слышите, значит, мне пока удается находить этот порядок. Для вас у меня есть 92 419 слов. Мы писали их последние полгода. Ее имя – Ребелия".

"У меня столько эмоций, что до сих пор не могу собраться, – рассказала OBOZ.UA после презентации телеведущая Маричка Падалко. – Мне очень понравился альбом "МУР. Ты [Романтика]" – слушаю его постоянно в машине. Я даже задавала себе вопрос: смогу ли полюбить что-то другое от МУР так же сильно? И теперь эти сомнения исчезли. Мне очень понравилась новая работа. Я удивляюсь, как им удается, с одной стороны, вкладывать настолько глубокие смыслы в каждое слово и строчку, а с другой – делать это настолько попсово, модно и стильно. Думаю, в этом и заключается их миссия.

Но самое интересное произошло после презентации альбома. Мы ходили на "МУР. Ты [Романтика]" в кино. Моя младшая дочь очень полюбила Марию О'Райли, которая играла "девочку в пионерском галстуке, требовавшую от поэтов "правильных" стихов". Когда мы шли на спектакль МУР, дети купили цветы именно для нее, но из-за воздушной тревоги во время постановки и позднего окончания нам не удалось с Марией познакомиться.

В этот же раз моя коллега, знакомая с ней, решила помочь. Мы познакомились с Машей, рядом с ней стояла ее мама, которая внимательно смотрела на меня. И тут у меня – полный шок: "Это же моя одногруппница!". Мы начали плакать, обниматься. Пять лет проучились вместе в лингвистическом университете, были близки, но очень давно не виделись. Символично, что связь мы потеряли где-то в 2019-м, из-за спора в Facebook на тему "кто в Украине больший патриот". А воссоединились именно на презентации "Ребелии" – истории, которая, описывая сложный путь нашей страны к Независимости, призывает украинцев объединяться. Это был для меня невероятно эмоциональный вечер".

Телеведущий и популярный блогер Анатолий Анатолич появился на вечере, прихрамывая.

"У меня диагностировали перелом двух пальцев на ноге, – рассказал OBOZ.UA. – Травму получил во время чемпионата Киева по пляжному футболу в борьбе с соперником. Несмотря на досадный инцидент, наша команда одержала победу, и это, безусловно, радует. Сейчас нахожусь в гипсе. Это мой первый перелом, но отношусь к нему спокойно. Надеюсь, что через несколько недель смогу вернуться к привычному ритму жизни. Жизнь продолжается, и это далеко не самое худшее, что могло бы произойти".

"Премьера "Ребелии" заставляет задуматься и отзывается в сердце каждого сознательного украинца, – поделилась впечатлениями с OBOZ.UA жена телеведущего, топ-пиарщица Юлия Бойко. – Меня поразило, как в этом проекте удалось совместить ключевые события украинской истории в единый видеонарратив. "Ребелию" можно разбирать на части, ведь каждый фрагмент является отдельной, завершенной историей. Интересно, что проект способен заинтересовать даже детей. В то же время, чтобы понять весь контекст и замысел автора, нужно хорошо ориентироваться в истории Украины. Поэтому, по моему мнению, "Ребелия" больше всего подходит для старших детей и подростков, которые уже имеют определенные знания и умеют анализировать события. Наша страна не раз проходила через тяжелейшие испытания от одного и того же врага, который стремится перекроить наше сознание и навязать свою "правду". Но мы знаем: люди заслуживают другой жизни. "Ребелия" показывает, что даже небольшая группа людей способна начать большие изменения".

"Премьера "Ребелии" произвела на меня невероятное впечатление, – добавил Анатолич. – Это стильный и яркий образовательный проект о современной истории Украины. Его обязательно стоит увидеть и услышать. Он дарит эстетическое удовольствие и одновременно доступно объясняет важные моменты истории Украины и нашего пути к независимости. "Ребелия" – это не просто музыка, а увлекательная форма познания истории. Этот проект стоит показывать в школах".

