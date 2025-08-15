Из-за продажного артиста в Москве. Украинский актер раскрыл, как его коллеги стали 'материалом' для видеороликов в РФ

Сергей Кисель ("Я – Надежда", "Агенты справедливости", "Путь"), сыгравший одну из ролей в фильме "БожеВільні", рассказал о коллеге по картине Романе Якимчуке, который несколько лет назад переехал жить в Москву. По словам артиста, предатель продолжает зарабатывать на украинцах, снимая для московских клиентов видеовизитки на примере украинских артистов.

Об этом Сергей Кисель рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер говорит, что действия Якимчука вызвали волну возмущения среди коллег.

"После начала полномасштабной войны он поступил там в университет, – рассказывает о Якимчуке Сергей Кисель. – Когда ему начали писать: "Что ты себе думаешь?" – отвечал: "А что, я должен бросить здесь учебу?" Но дальше – больше: начал зарабатывать в Москве тем же, чем занимался в Украине, – снимать актерские визитки. И на своей странице в качестве примеров выкладывал видео с украинскими актерами. Это вызвало волну возмущения в его адрес, ведь то, что он делал, – абсолютно неправильно. После этого я его просто заблокировал".

Ранее OBOZ.UA писал, что звездный стилист рассказал о взрывах агрессии на пике телекарьеры телеведущей Оксаны Марченко, которая тоже живет в России. По словам Ивана Морозова, сотрудничество с Марченко оставило после себя неоднозначные впечатления. Он отметил, что в жизни телеведущая могла позволять себе резкие эмоциональные реакции – даже могла бросаться обувью в людей, когда что-то не устраивало.

Полное интервью с актером Сергеем Кисилем читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 17 августа.

