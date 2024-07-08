Марго Робби впервые станет мамой. Что известно о муже звезды 'Барби'

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби впервые станет мамой. Звезда комедийно-феминистического фильма "Барби", вместе со своим мужем Томом Акерли, ждут первенца.

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Знаменитость не спешит делиться радостной новостью с поклонниками, поддерживая традицию сохранять личную жизнь как можно более частной, пишет People. О помолвке со своим избранником актриса не рассказывала до свадьбы. Фото беременной Марго Робби можно увидеть здесь.

Том Акерли – британский кинопродюсер, номинированный на премию Гильдии продюсеров США за "Лучший художественный кинофильм". С Марго Робби он впервые встретился на съемочной площадке драмы "Французская сюита" в 2013 году. Тогда мужчина был помощником главного режиссера, а австралийка играла одну из ролей. Пара никогда не привлекала большого внимания к отношениям, поэтому в 2016 году они поженились на закрытой церемонии в городе Байрон-Бей.

Теперь супруги работают над развитием собственнообразованной компании LuckyChap Entertainment, при поддержке которой были сняты фильмы "Я, Тоня", "Перспективная девушка" и "Барби".

Том Акерли отметил, что, несмотря на большой объем работы, им легко удается совмещать семейную и профессиональную жизнь: "Мы проводим 24 часа в сутки вместе. Это безупречно".

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