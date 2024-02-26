5 самых эффектных образов Марго Робби, в которых она пришла за наградой, но победу одержали другие

Каждое появление всемирно известной австралийской актрисы Марго Робби на красных дорожках последние более полугода – едва ли не самая главная модная сенсация во всем мире. Эстетика Барби стала главным трендом благодаря 33-летней звезде одноименного фильма. Впрочем, сама артистка в последнее время все чаще отходит от стиля барбикор в его классическом понимании и доказывает, что Барби – это не только о розовом.

Обидно признавать, но безумный успех ленты о культовой кукле-блондинке не принес Марго Робби главных кинонаград в этом году. Впрочем, хоть на полках актрисы не появились желаемые статуэтки, сам фильм и ее роль в нем действительно уже успели стать культовыми. А об образах Робби можно говорить вечно! OBOZ.UA предлагает разобрать последние аутфиты звезды, в которых она приходила на престижные премии, приковывала к себе внимание всех зрителей и папарацци, но так и не получала наград.

"Золотой глобус"

"Золотой глобус" традиционно знаменует начало сезона красных дорожек и подведение итогов прошлого года в киноиндустрии. Для этого Марго Робби решила выбрать максимально барбикор-образ. Ярко-розовое мерцающее платье Armani Prive является отсылкой на образ винтажной The Superstar Barbie 1977 года. Тогда Робби была номинирована в категории "Лучшая актриса в жанре комедия или мюзикл", но награду получила ее коллега Эмма Стоун за фильм "Бедные создания".

Critics Choice Awards 2024

То, что Марго Робби в последнее время отказывается от классического барбикора, объясняется и хейтом со стороны некоторых критиков. Находятся фаны, которым надоели постоянно розовые образы звезды. Так что появление актрисы на Critics Choice Awards 2024 многих удивило. Она выбрала роскошное огненное платье от Balmain, созданное по заказу, которое сразу же прозвали "горячим гламуром Барби". Облегающий фасон а ля "русалка" идеально подчеркнул изящную фигуру Робби. Платье имело рюши вдоль тела, а декольте с открытыми плечами украшали розы.

Дополнили образ массивные бриллиантовые серьги от Lorraine Schwartz, а волосы были частично зачесаны назад, с пробором по центру и легкими волнами. Добавим, что главную награду также забрала Эмма Стоун.

BAFTA

77-я церемония вручения кинонаград BAFTA, прогремевшая в ночь с 18 на 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне, также не принесла Марго Робби награды. Впрочем, ее образ еще раз стал одним из самых обсуждаемых. В этот раз актриса в очередной раз предпочла мерцающее платье от Armani Prive, однако уже не ярко-розового цвета, а черного в тандеме со светлым пудровым.

Оперные перчатки и собранная прическа с выпущенной вперед прядью сделали образ крайне изысканным и элегантным.

Гильдия киноактеров США

На 30-ю церемонию вручения премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в ночь с 24-го на 25 февраля в концертном зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе, Марго Робби надела эксклюзивное черное мини-платье от Schiaparelli из коллекции осень-зима 2020. Черное бархатное изделие задекорировали огромным розовым поясом-бантом, образовавшим широкую бретельку на плече звезды, а также длинный эффектный шлейф. Дополняли общую картинку черные туфли-лодочки от Manolo Blahnik и браслет на ноге.

Ужин перед "Оскаром"

12 февраля Американская киноакадемия собрала мировых кинодеятелей перед "Оскаром" на традиционный ужин в Беверли-Хиллз. Туда пришла и Марго Робби, которая, как известно, даже не получила номинации в категории "Лучшая актриса". Для события одна из главных красавиц Голливуда выбрала трендовый твидовый костюм от Chanel светло-розового оттенка. Не секрет, что Робби является амбассадором этого модного дома с 2018 года, поэтому регулярно появляется на красных дорожках в одежде именно этого бренда.

Твидовый костюм состоял из короткого топа, мини-юбки необычного фасона, укороченного жакета и сумочки из такой же ткани. Актриса действительно походила на куклу, но при этом в ее образе не было неуместной инфантильности – она выглядела дорогостоящей и изысканной.

Мы рассказали о пяти образах Марго Робби на красных дорожках кинопремий 2024 года, но хотим вспомнить еще последний ее выход, когда она пришла поддержать коллег на церемонии вручения премии Гильдии продюсеров. Для события звезда выбрала шикарное черно-белое миниплатье с вставкой а ля "рубашка", в которой она излучала элегантность, а также демонстрировала свои роскошные скульптурные ноги. Ансамбль "Барби" идеально дополняло блестящее бриллиантовое колье, что придавало ее образу нотку гламура.

Как писал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус ", которую называют репетицией "Оскара". О всех победителях можно узнать здесь.

А в ночь с 18 на 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей премии BAFTA. Документальная лента "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера и видеографа Мстислава Чернова стала лучшей в своей категории. Кто еще получил желаемые статуэтки – читайте по ссылке.

Тем временем 30-я церемония награждения премии Гильдии киноактеров США состоялась в ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе. Престижные статуэтки вручали тем актерам и актрисам, которые в 2023 году запомнились наиболее значимыми ролями в фильмах и сериалах, которые уже успели стать культовыми. Кинолента об "отце" атомной бомбы "Оппенгеймер" в очередной раз обошла всех своих конкурентов по количеству наград. Список всех победителей – смотрите в материале.

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