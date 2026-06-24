Мало кто знает: настоящие фамилии украинских звезд, о которых все забыли из-за псевдонимов

Многие украинские звезды настолько привыкли к своим сценическим именам, что настоящие фамилии большинства из них давно остались незамеченными публикой. Для одних псевдоним стал важной частью творческого образа, а другим помог создать узнаваемый бренд.

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После многих лет успешной карьеры многие поклонники даже не догадываются, как на самом деле зовут своих кумиров. OBOZ.UA собрал известных украинских звезд, чьи настоящие фамилии могут стать неожиданным открытием для многих.

Тина Кароль

Настоящее имя певицы – Татьяна Либерман. Псевдоним Тина Кароль появился в 2005 году во время участия артистки в международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале, когда она решила создать более сценически выразительный образ. Именно тогда было принято решение о новом творческом имени, которое лучше соответствовало эстрадному формату и сценической подаче.

Позже певица официально закрепила псевдоним, изменив паспортные данные. Под именем Тина Кароль она обрела популярность в Украине и за ее пределами.

Макс Барских

Настоящее имя артиста – Николай Бортник. Псевдоним Макс Барских появился еще в начале его творческой карьеры и быстро стал узнаваемым брендом на украинской сцене. После участия в шоу "Фабрика звёзд" певец начал активно записывать собственные песни, многие из которых стали хитами.

Сегодня Макс Барских входит в число самых популярных украинских исполнителей и регулярно собирает многотысячную аудиторию на концертах.

Джерри Хейл

Настоящее имя певицы Яна Шемаева. Свой сценический псевдоним Jerry Heil она выбрала еще в начале творческой карьеры, вдохновившись американской культурой и звучанием англоязычных имен. До этого артистка рассматривала немало вариантов будущего сценического имени, среди которых был и Jerry Mouse.

Однако Яна решила, что образ "мышки" уже не соответствует её возрасту и творческим амбициям, поэтому заменила вторую часть псевдонима, выбрав на одном из сайтов американских фамилий слово Heil.

MamaRika

Настоящее имя певицы – Анастасия Середа, до замужества – Кочетова. Свой путь к популярности певица начинала под сценическим именем Эрика. Под этим псевдонимом она стала известна благодаря участию в популярном телевизионном проекте "Фабрика звёзд" и сотрудничеству с продюсером Сергеем Кузиным.

В этот период она активно формировала свой сценический образ и завоевывала первых поклонников. После завершения сотрудничества с продюсером в 2015 году артистка решила сменить творческое направление и взяла новый псевдоним – MamaRika.

Melovin

На самом деле артиста зовут Константин Бочаров. Свой сценический псевдоним он придумал, соединив фамилию известного модельера Alexander McQueen и название праздника Halloween.

После победы в шоу "Х-Фактор" певец быстро обрёл популярность и стал одним из самых известных украинских исполнителей. В 2018 году Melovin представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение".

Злата Огневич

Украинская певица не скрывала, что выступает под творческим псевдонимом, ведь настоящее имя – Инна Бордюг – ей не нравилось с детства. Артистка неоднократно отмечала, что ещё с детства говорила родным о желании сменить имя, когда появится такая возможность. Впоследствии сценический псевдоним настолько прижился, что более десяти лет назад она официально закрепила его в качестве своего настоящего имени в документах.

Имя Злата Огневич имеет символическое значение для певицы, ведь Злата ассоциируется с золотом, а Огневич – с огнем.

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