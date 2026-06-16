Как выглядели родители Андрея Данилка и почему сестра написала на него заявление в полицию. Фото

Андрей Данилко, известный миллионам как Верка Сердючка, не раз признавался, что его детство было нелегким. После смерти отца семья жила в бедности, а воспитанием будущего артиста часто занималась старшая сестра.

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С годами отношения между родственниками ухудшились настолько, что сестра даже написала на него заявление в полицию. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве в семье рабочих. Его отец, Михаил Семенович Данилко, работал водителем и умер от рака легких, когда будущему артисту было всего семь лет.

После потери мужа мать, Светлана Ивановна, была вынуждена работать в несколько смен, чтобы обеспечить детей самым необходимым. Она работала маляром и заводской рабочей, а большую часть жизни посвятила содержанию семьи.

В семье также воспитывалась старшая дочь Галина от первого брака матери. Она была старше Андрея на десять лет и некоторое время фактически помогала ухаживать за братом, пока мать работала.

Впрочем, во взрослом возрасте между братом и сестрой возникли серьезные разногласия. Самый громкий конфликт произошел после того, как Данилко решил помочь своему племяннику, у которого были проблемы со здоровьем. Он организовал для парня медицинское обследование, однако сестра восприняла это как вмешательство в семейные дела и обратилась в полицию с заявлением о якобы похищении ребенка.

Впоследствии конфликт удалось уладить. Данилко рассказывал, что сегодня они уже не враждуют, хотя по-настоящему близкими их отношения так и не стали.

Несмотря на сложные отношения с родственниками, артист продолжал помогать семье материально. Благодаря его поддержке сестра смогла улучшить жилищные условия. Сам Андрей Данилко неоднократно подчеркивал, что хорошо помнит тяжелое детство и годы бедности, которые пережила его семья после смерти отца.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская режиссер и клипмейкер Екатерина Царик рассказала, что шоумен Андрей Данилко никогда не смотрит фильмы, в создании которых принимал непосредственное участие. Оказывается, знаменитость не любит смотреть на себя на экране, поэтому оставляет такие фильмы и сериалы без внимания.

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