Макс Чмерковский рассекретил пол третьего ребенка: у судьи 'Танцев со звездами' уже есть два сына, младшему – 9 месяцев

Известный украинско-американский танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский рассекретил пол третьего ребенка. У героя первого сезона шоу "Холостяк" и его жены-американки Петы Маргатройд будет еще один сын.

Звезды уже воспитывают двух наследников, младшему из которых всего 9 месяцев. Танцовщица забеременела через 4 месяца после вторых родов. В разговоре с People Макс Чмерковский поделился своими мыслями о многодетной семье.

"Я уже чувствую, что когда ты ходишь по городу, то ощущаешь себя частью маленького клуба. Теперь я понимаю, что чувствует большая часть Юты, где много детей в семьях. Самое главное, я хочу отдать дань уважения всем родителям, у которых есть много детей, тем, кто делает это правильно со всеми ними. Я еще не знаю, как", – признался хореограф.

Супруги воспитывают 7-летнего Шая и 9-месячного Рио. Третья беременность стала для влюбленных "сюрпризом", но они обрадовались пополнению в семье.

Ранее Пета Маргатройд показала, как сообщила эту новость мужу, когда он был на работе. Намеки возлюбленной украинец понял не сразу.

Также OBOZ.UA писал, что Макс Чмерковский восхитил первым фото маленького сына. Напомним, супруги давно хотели ребенка, но у танцовщицы обнаружили COVID-19, после чего врач сообщил трагическое известие о выкидыше.

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