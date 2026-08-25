Российская певица Виктория Дайнеко, известная как ярая сторонница путинского режима, поразила сеть своей деятельностью во время визитов в Донецк, Луганск и Мариуполь. Находясь на территории временно оккупированных украинских городов, пропагандистка не только развлекала оккупантов песнями, но и с жутким восторгом опробовала различные виды оружия.

Видео дня

В своих социальных сетях Дайнеко опубликовала ролик, в котором скомбинировала моменты выступлений перед российскими террористами и кадры с полигонов. На последних можно увидеть, как певица стреляла из пулемета, автомата и пистолета, полностью наслаждаясь процессом, ведь с ее лица не сходили восторг и улыбка.

Такое поведение Виктории Дайнеко стало настоящим шоком для пользователей платформы Threads. Артистку-путинистку упрекнули в том, что она полностью утратила любые моральные ценности, пытаясь угодить верхушке Кремля, а также в попытке показать ужасы войны как нечто "позитивное".

"Позор. Как же нужно унижаться перед верхушкой, чтобы утратить моральные качества".

"Как же невероятно смешно убивать, судя по ее поведению. Просто ужас".

"Фашистка".

"Ну, когда все закончится и Путин скончается, вся эта отвратительная музыкальная тусовка пойдет к черту. Они еще и будут ныть, что их никуда не пускают".

"Пусть остается там жить. Будет наслаждаться этими звуками каждый день".

"Такая с*ка. Это родной город моего мужа, они мариупольцы в четвертом поколении. Они потеряли все, а Викуся приезжает и хайпует. Тетю моего мужа убили русские, а на их дом упала авиабомба".

"Настолько убого – радоваться тому, что она ходит по костям украинцев, убитых своим же государством, в Мариуполе".

"Людоедка!"

"Вы ведете войну с другим государством, гибнут дети, мужья, родители, а она: "Мы едем в воинскую часть, мы гуляем". Идиотка".

"То есть там гибнут люди, а она поехала туда, как на курорт, чтобы пострелять и попеть перед офицерами?"

Стоит отметить, что Виктория Дайнеко приехала в Мариуполь 21 августа, чтобы принять участие в проекте "Музыка возрождения", который пропагандисты устраивают для жителей оккупированных украинских городов. Наиболее циничным является то, что в качестве места проведения мероприятия россияне выбрали местный Драматический театр, который они сами же уничтожили в марте 2022 года, забрав жизни многих невинных людей.

Однако, если проанализировать прошлую деятельность Дайнеко, ее стремление угодить верхушке Кремля не кажется удивительным. Еще в 2017 году певица присоединилась к общественному движению в поддержку Владимира Путина – Putin Team, а в марте 2022 года стала участницей провоенного митинга диктатора. Танцуя под дудку террористических властей страны-агрессора, она стала одной из ключевых фигур российской пропаганды.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Юрий Куклачев после инфаркта приехал в Украину, чтобы развлекать оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!