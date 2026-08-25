"Людоедка! Фашистка!" Сеть шокировало поведение российской певицы Вики Дайнеко в оккупированных украинских городах
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Российская певица Виктория Дайнеко, известная как ярая сторонница путинского режима, поразила сеть своей деятельностью во время визитов в Донецк, Луганск и Мариуполь. Находясь на территории временно оккупированных украинских городов, пропагандистка не только развлекала оккупантов песнями, но и с жутким восторгом опробовала различные виды оружия.
В своих социальных сетях Дайнеко опубликовала ролик, в котором скомбинировала моменты выступлений перед российскими террористами и кадры с полигонов. На последних можно увидеть, как певица стреляла из пулемета, автомата и пистолета, полностью наслаждаясь процессом, ведь с ее лица не сходили восторг и улыбка.
Такое поведение Виктории Дайнеко стало настоящим шоком для пользователей платформы Threads. Артистку-путинистку упрекнули в том, что она полностью утратила любые моральные ценности, пытаясь угодить верхушке Кремля, а также в попытке показать ужасы войны как нечто "позитивное".
- "Позор. Как же нужно унижаться перед верхушкой, чтобы утратить моральные качества".
- "Как же невероятно смешно убивать, судя по ее поведению. Просто ужас".
- "Фашистка".
- "Ну, когда все закончится и Путин скончается, вся эта отвратительная музыкальная тусовка пойдет к черту. Они еще и будут ныть, что их никуда не пускают".
- "Пусть остается там жить. Будет наслаждаться этими звуками каждый день".
- "Такая с*ка. Это родной город моего мужа, они мариупольцы в четвертом поколении. Они потеряли все, а Викуся приезжает и хайпует. Тетю моего мужа убили русские, а на их дом упала авиабомба".
- "Настолько убого – радоваться тому, что она ходит по костям украинцев, убитых своим же государством, в Мариуполе".
- "Людоедка!"
- "Вы ведете войну с другим государством, гибнут дети, мужья, родители, а она: "Мы едем в воинскую часть, мы гуляем". Идиотка".
- "То есть там гибнут люди, а она поехала туда, как на курорт, чтобы пострелять и попеть перед офицерами?"
Стоит отметить, что Виктория Дайнеко приехала в Мариуполь 21 августа, чтобы принять участие в проекте "Музыка возрождения", который пропагандисты устраивают для жителей оккупированных украинских городов. Наиболее циничным является то, что в качестве места проведения мероприятия россияне выбрали местный Драматический театр, который они сами же уничтожили в марте 2022 года, забрав жизни многих невинных людей.
Однако, если проанализировать прошлую деятельность Дайнеко, ее стремление угодить верхушке Кремля не кажется удивительным. Еще в 2017 году певица присоединилась к общественному движению в поддержку Владимира Путина – Putin Team, а в марте 2022 года стала участницей провоенного митинга диктатора. Танцуя под дудку террористических властей страны-агрессора, она стала одной из ключевых фигур российской пропаганды.
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