Люди кричат от ужаса, когда видят это: как выглядит женщина с самым длинным языком в мире и что за трюки она научилась делать. Фото

Американка Шанель Таппер занесена в Книгу рекордов Гиннеса, ведь является обладательницей самого длинного языка в мире среди женщин. Его длина составляет 9,75 сантиметра.

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Как отмечено на сайте Guinness World Records, женщина установила рекорд еще в 2010 году и с того момента удерживает свой титул. Американка призналась, что не чувствует никакого дискомфорта из-за своей особенности, напротив, ей нравится наблюдать за реакцией людей, когда они видят ее язык.

"Честно говоря, самая лучшая реакция, которую я могу получить, когда кто-то видит мой язык – это крик. Мне нравится, когда люди кричат от шока или ужаса. Это, пожалуй, мое любимое, потому что мне смешно от такой драматической реакции", – поделилась рекордсменка.

Со временем Шанель Таппер научилась делать довольно необычные трюки своим длинным языком. 34-летняя американка может двигать ним блоки настольной игры "Дженга", переворачивать пластиковые стаканы или держать ложку. Кроме того, рекордсменка с легкостью прикасается языком к своему носу.

"Мне нравятся маленькие забавы вроде этого. Это то, что делает мой язык еще веселее, ведь я могу делать с ним что-то необычное", – отметила американка.

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