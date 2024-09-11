'Любовь стоит всего': СТБ показал промо нового 'Холостяка' с ветераном войны 'Тереном' на стихотворение Сергея Жадана. Видео

В сети показали проморолик 13-го сезона шоу "Холостяк ", героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. Кадры в клипе изображают воина с культовой красной розой. Он колесит по столице на мотоцикле, останавливаясь посреди Пешеходного моста над Днепром для того, чтобы встретить любимую.

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Лейтмотивом видео стала поэзия Сергея Жадана "Любовь стоит всего". "Это то, что пронизывает до костей. Это очень близко к истории самого "Терена". Это в общем обо всех нас и той любви, ради которой ты снова и снова готов проходить все испытания, только бы она с тобой случилась, и мы благодарны за них автору", – говорится в сообщении на официальной Instagram -странице шоу.

Полный текст чувственного стиха звучит так:

Пливи, рибо, пливи –

ось твої острови,

ось твоя трава,

ось твоя стернова:

править твій маршрут,

шиє тобі парашут,

пасе тебе в глибині

при своєму стерні.

Коли зелені зірки

падають в гирло ріки,

тоді твоя стернова

промовляє слова:

це ось – мої сни,

це – рибальські човни,

це – ніч, це – течія,

це – смерть, певно, моя.

Життя – це тиша й сміх.

Його стане на всіх.

Його вистачить всім –

всім коханням моїм.

Тому лети, рибо, лети –

я знаю всі мости,

знаю всі маяки,

роблю все навпаки.

Лише твої слова

лише таємниці й дива,

лише сповідь і піст

в одному з портових міст.

Кохай, рибо, кохай,

хай безнадійно, хай,

хай без жодних надій –

радій, рибо, радій.

Любов варта всього –

варта болю твого,

варта твоїх розлук,

варта відрази й мук,

псячого злого виття,

шаленства та милосердь.

Варта навіть життя.

Не кажучи вже про смерть.

Между тем, неизменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник намекнул зрителям, когда проект, вероятно, выйдет в эфир. По словам знаменитости, увидеть новые серии с участием "Терена" мы сможем уже в ноябре 2024 года.

Будько также поделился фотографией с намеком на завершение съемок. На забавном фото главный герой сидит на стуле, расположенном на шкафу. Фотографию Александр подписал: "Я на финале проекта".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Александр "Терен" показал закулисье съемок нового сезона шоу, которое выйдет на экраны уже этой осенью. Судя по новым фото, герой познакомил участниц со своими родителями. Подробности – в нашем материале.

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