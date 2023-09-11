Лоуренс отказалась худеть ради роли, а Макдауэлл не красит седые волосы: 5 звезд, которые борются против бьюти-стереотипов

Известная певица и актриса Селена Гомес является амбассадором бодипозитива, и постоянно это демонстрирует. Ее жизнь еще 8 лет назад спасла пересадка почки, после чего она отказалась от гонки за "идеальностью" и выбрала заботу о себе. В 2022 году звезда сняла в TikTok видео, где лежит на пляже в купальнике, не втягивая выпуклый живот. Так она намекнула, что современным женщинам пора начать проще относиться к пляжным фото и не зацикливаться на физическом совершенстве.

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А в июне 2023 Селена выложила в Instagram фото с прыщем на лице. Без косметики и фильтров. Она показала себя такой, какой является вне сценической жизни: обычной девушкой, у которой тоже бывают проблемы с кожей. Не только Гомес, но и другие знаменитости борются со стереотипами о том, как должна выглядеть женщина. Они убеждены, что нужно принимать естественную красоту и оставаться верными себе. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль в фильме "Голодные игры" (2012). Это стало огромным порывом в ее карьере. Но мало кто знает, что режиссер ленты убеждал знаменитость похудеть, чтобы та больше подходила для своего персонажа. Она отказалась, аргументируя это тем, что многие зрительницы будут ассоциировать себя с героиней, поэтому добавлять им комплексов явно не стоит.

2. Камилла Кабельо

Кубино-американская певица Камила Кабельо долго стеснялась своего тела, отличающегося от того, что принято считать "идеальным". Она не выставляла собственные фото в купальнике или нарядах, обнажающих ноги или живот. Боялась, что раскритикуют. Вскоре звезде удалось преодолеть это. В одном из интервью она сказала: "В чем же здоровье, если вы так зациклены на том, как выглядит ваше немодельное тело? Ваше психическое здоровье страдает, и вы не можете наслаждаться жизнью".

3. Энди Макдауэлл

Американская модель и актриса Энди Макдауэлл начала седеть на самоизоляции во время пандемии. Она решила не прятать "серебро в волосах" под дорогими красками. "Еще никогда я не чувствовала себя увереннее. Я чувствую себя честной, что не делаю вид. Чувствую, что я принимаю себя и ценю свое место. Мне очень комфортно. Просто знаю, что это мне подходит", – призналась в одном из интервью кинозвезда.

4. Эшли Грэм

Американская модель в категории "plus-size" Эшли Грэм на своей странице в Instagram частенько бросает вызов общественности. Откровенно показывает, как меняется ее тело во время беременности и какие на нем появляются растяжки. А еще – не боится выкладывать фото, полностью оголившись, прикрывая руками грудь и интимные зоны. Своими смелыми фотографиями Эшли демонстрирует, что любить себя нужно с любыми параметрами и несовершенствами кожи.

5. Кристи Тарлингтон

Американская топ-модель, одна из супермоделей 90-х, Кристи Тарлингтон в молодости имела идеальную кожу: гладкую и чистую. С возрастом у нее начали появляться морщины, которые она решила не маскировать с помощью уколов ботоксом или подтяжек лица. Почему? "Все одержимы омоложением. А я не хочу выглядеть моложе своего возраста. Мое лицо – карта моей жизни. И чем больше ее видно – тем лучше", – объяснила Кристи. Сейчас ей 54 года. И она выглядит потрясающе без уколов красоты.

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