Лолита желала Зеленскому победы и возлагала большие надежды на его президентство: в сети всплыло видео

Эстрадная певица Лолита Милявская, которая является уроженкой Мукачево, что на Закарпатье, очень радовалась в 2019 году, когда на президентских выборах победил Владимир Зеленский. Тогда запроданка еще называла Украину своей родиной и желала ей всего самого лучшего.

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Кроме того, артистка-предательница обращалась к Зеленскому с пожеланием "не сдать своих позиций". Вот только рассчитывала Милявская на совсем другое. Как выразилась она сама – хотела получить "свой кусочек пирожка". Видео почти пятилетней давности сейчас активно распространяется в пропагандистских СМИ.

Так, в 2019-м Лолита говорила: "Все, я уже вылетаю в Киев. Я уверена, что теперь дорога нам туда будет открыта. Всем артистам, всем деятелям культуры. Потому что мы все снимались в проектах Зеленского. Чего греха таить, мы все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка. На самом деле мне абсолютно серьезно хочется сказать, что я желаю своей родине всего самого лучшего. И желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал своих позиций".

И хотя певица, которой запрещен въезд на территорию Украины, говорила о "родине" и Зеленском крайне неискренне, рассматривая его победу на выборах исключительно в собственных интересах, для российской пропаганды было достаточно и этого. Как известно, сейчас против Лолиты в РФ развернулась целая антирепутационная кампания, и все из-за скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Исполнительница ползала на четвереньках полуголой в компании таких же полуголых знаменитостей, а теперь расплачивается за это по полной программе. В частности, Z-патриотов пытаются убедить в том, что экс-украинка действительно поддерживает свою страну и ее президента, а значит ее и ее концерты нужно бойкотировать.

Ранее мы писали, что Лолита Милявская осталась без работы из-за "голой вечеринки". Пострадала и уроженка Черкасс Анна Asti, новогодние выступления которой отменили.

Как известно, гостями на вечеринке, кроме Лолиты и Анны Asti, были Ксения Собчак, Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Глюкоза, сама Ивлеева и многие молодые блогеры. Большинство этих звезд регулярно приглашают выступать на пропагандистских мероприятиях. Теперь всем им объявлен бойкот. Во избежание звезды массово записывают видео с сострадательными извинениями и оправданиями. Это уже сделали Лолита, Киркоров, Билан, Собчак и другие путинисты. Впрочем, это все равно не очень помогло им избежать наказаний и даже колонии. Что ожидает оскандалившихся звезд – читайте в материале.

Как писал OBOZ.UA, ранее также стало известно, что Милявскую хотят оштрафовать в России на 200 тысяч рублей (больше 85 тысяч гривен). Причина – наличие у артистки израильского паспорта.

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