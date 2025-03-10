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Лицо на 95% покрыто волосами: уникальный подросток с синдромом оборотня попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Лицо на 95% покрыто волосами: уникальный подросток с синдромом оборотня попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

18-летний подросток из Индии Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь имеет самое волосатое лицо в мире среди мужчин. У него диагностировали редкое заболевание – гипертрихоз, которое еще называют синдромом оборотня, что вызывает аномальный рост волос.

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Из-за такой особенности более 95% лица юноши покрыто волосками, количество которых на квадратный сантиметр составляет 201,72. Соответствующая информация появилась на сайте Guinness World Records.

Лицо на 95% покрыто волосами: уникальный подросток с синдромом оборотня попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

Со времен Средневековья во всем мире было задокументировано только 50 случаев диагностики гипертрихоза. Это делает Лалита Патидара еще более особенным, поскольку только у одного человека на миллиард есть синдром оборотня.

Несмотря на то, что благодаря своей уникальности подросток попал в Книгу рекордов Гиннеса, ему пришлось пережить немало травли и неприятных историй. По словам индийца, когда он пришел в школу, одноклассники сначала боялись его. Однако со временем ученики отдавали себе отчет, что Лалит Патидар несколько отличается от них лишь внешностью, а внутри от хороший человек.

Лицо на 95% покрыто волосами: уникальный подросток с синдромом оборотня попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

Рекордсмен признался, что иногда в его жизни случались случаи, когда люди советовали ему сбрить волосы на лице. На такие упреки подросток имеет четкий ответ: "Я говорю, что мне нравится то, какой я есть, и я не хочу менять свой внешний вид".

Лицо на 95% покрыто волосами: уникальный подросток с синдромом оборотня попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

Официально Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннеса после того, как появился на шоу Lo Show dei Record что проходит в Милане, Италия. Трихолог побрил небольшую часть лица подростка, чтобы измерить точное количество волосков на квадратный сантиметр, что составляет 201,72.

"У меня нет слов, я не знаю, что сказать, потому что я очень счастлив получить это признание", – отреагировал Патидар на свой рекорд.

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