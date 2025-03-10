Лицо на 95% покрыто волосами: уникальный подросток с синдромом оборотня попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

18-летний подросток из Индии Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь имеет самое волосатое лицо в мире среди мужчин. У него диагностировали редкое заболевание – гипертрихоз, которое еще называют синдромом оборотня, что вызывает аномальный рост волос.

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Из-за такой особенности более 95% лица юноши покрыто волосками, количество которых на квадратный сантиметр составляет 201,72. Соответствующая информация появилась на сайте Guinness World Records.

Со времен Средневековья во всем мире было задокументировано только 50 случаев диагностики гипертрихоза. Это делает Лалита Патидара еще более особенным, поскольку только у одного человека на миллиард есть синдром оборотня.

Несмотря на то, что благодаря своей уникальности подросток попал в Книгу рекордов Гиннеса, ему пришлось пережить немало травли и неприятных историй. По словам индийца, когда он пришел в школу, одноклассники сначала боялись его. Однако со временем ученики отдавали себе отчет, что Лалит Патидар несколько отличается от них лишь внешностью, а внутри от хороший человек.

Рекордсмен признался, что иногда в его жизни случались случаи, когда люди советовали ему сбрить волосы на лице. На такие упреки подросток имеет четкий ответ: "Я говорю, что мне нравится то, какой я есть, и я не хочу менять свой внешний вид".

Официально Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннеса после того, как появился на шоу Lo Show dei Record что проходит в Милане, Италия. Трихолог побрил небольшую часть лица подростка, чтобы измерить точное количество волосков на квадратный сантиметр, что составляет 201,72.

"У меня нет слов, я не знаю, что сказать, потому что я очень счастлив получить это признание", – отреагировал Патидар на свой рекорд.

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