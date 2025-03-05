'Лишнего веса не существует': Евгений Клопотенко описал идеальную женщину для себя и объяснил, почему не обращает внимания на внешность

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какой должна быть его идеальная партнерша. По словам 38-летнего ресторатора, ему не важна внешность или же фигура женщины, ведь уже через несколько минут после знакомства он обращает внимание на ее личность.

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Кулинар отметил, что гораздо более ценными чертами избранницы для него являются уверенность, ум и уравновешенность. Об этом он рассказал в подкасте "На його смак".

"Лишнего веса не существует. Для меня проблема, когда девушки слишком сильно переживают из-за своего внешнего вида. Когда ты знакомишься с девушкой, проходит 2-3 минуты и уже не имеет значения как она выглядит. Мне важен человек и как он себя чувствует", – поделился кулинарный эксперт.

Евгений Клопотенко отметил, что энергия и умение женщины подавать себя значительно важнее внешности. Он добавил: хорошее взаимодействие в отношениях происходит именно благодаря личностным чертам партнеров, а не красоте.

"Быть со мной рядом может интеллектуальная женщина, которая внутренне сбалансирована с собой, умеет шутить, поддерживать и общаться", – сказал ресторатор.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Клопотенко впервые рассекретил секретный роман со звездой "МастерШефа" Песковой и объяснил, почему их отношения трижды обрывались.

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