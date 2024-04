Как Квитка Цисык прославила украинские песни на весь мир и почему их строго запрещал СССР

Американская певица украинского происхождения Квитка Цисык имела редкий тембр голоса – колоратурное сопрано. Это позволяло ей с легкостью петь как оперу и джаз, так и поп-музыку. За свою слишком короткую жизнь (артистка умерла в 44 в результате рака молочной железы) Квитка успела стать голосом голливудских кино и самой дорогостоящий исполнительницей песен, что звучат в рекламе. Она сотрудничала вместе с Уитни Хьюстон, Майклом Джексоном, Робертом Флеком и другими мировыми селебрити.

Мы в материале OBOZ.UA по случаю 71-летия со дня рождения Цисык решили рассказать самые интересные факты о ней. Узнайте, как певица покорила сцену в США, как вдохнула в украинскую музыку новую жизнь и не только.

1. Изучала украинскую культуру и была пластуном

Квитка – дочь эмигрантов с запада Украины, которая родилась и всю жизнь прожила в США. В 1949 году ее папа, львовский скрипач-виртуоз, и мама, работница банка, вынужденно выехали с Родины из-за риска преследования советской властью... Будущая артистка в будни училась в американской школе, а по субботам посещала "Школу українства". "Хотя я здесь рождена, мои родственники из Львова. Моя семья и я чувствуем себя украинцами. Я в Америке, но украинка", – говорила о своих корнях Цисык.

Кроме этого, Квитка входила в "Пласт": ездила в летние лагеря, где изучала украинские песни, обычаи и традиции... Там она получила степень пластуна-разведчика, а позже создала группу "Соловейки", которая выступала на многочисленных культурных мероприятиях украинской диаспорской общины. Отметим, что скаут (пластун) – не просто турист, ключевыми задачами которого является устанавливать палатки, вязать узлы и готовить на огне. Это – гораздо больше! Молодежное движение, поддерживающее физическое, интеллектуальное и духовное развитие молодежи, чтобы она могла играть важную роль в обществе.

2. Была голосом американских реклам

В начале 1980-х Квитка пела в нью-йоркских клубах. Параллельно предлагала свои записи компаниям и рекламным агентствам. К счастью, ее заметили! Голос украинки зазвучал в роликах телеканалов ABC, NBC, CBS. С помощью ее утонченного пения создавали себе акустический имидж Coca-Cola, Pepsi-Cola, Burger King, McDonald's, American Airlines, Delta Air Lines… И это далеко не весь список.

Многие американцы до сих пор помнят рекламу Ford Motor, где Квитка поет джингл Have you driven a Ford lately. Ведь в свое время ее посмотрело больше людей, чем может когда-нибудь населить нашу планету – более 22 миллиардов! Такой популярности до этого не достигал никто. Цисык в течение 16 лет являлась единственным официальным голосом Ford Motor, за что компания дарила ей каждую новую модель машины.

Звезда за заработанные из реклам средства приобрела себе спортивный автомобиль Jaguar, огромные апартаменты и трехэтажное здание-студию в центре Нью-Йорка.

3. Записала два альбома с украинскими песнями

Квитка Цисык часто в интервью, а также в кругу друзей и знакомых рассказывала, настолько волшебная украинская музыка... Как-то артистку попросили дать хотя бы одну пластинку с народными песнями, чтобы послушать их. Тогда она осознала, что в Америке нет профессиональных записей. "Я поняла, что должна ее сделать. И не только для своих приятелей, но и для всех украинцев. Потому что не могла, не имела возможности что-то сделать для нашего общества. Только это. Это был бы такой подарок... И я мечтала, что в Украине меня услышат", – говорила певица.

Для создания качественного альбома украинских песен она собрала 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка (которых могла себе позволить не каждая тогдашняя поп-звезда), а свою маму попросила проследить, чтобы произношение было максимально правильным. Так, в 1980 году мир увидел ее пластинку Songs of Ukraine (с англ. – "Пісні про Україну"), а в 1989 году – Two Colors (с англ. – "Два кольори"). Голосом знаменитости зазвучали "Ніч така, Господи, місячна, зоряна", "Пісня про рушник", "Черемшина", "Два кольори" и другие композиции. На весь процесс звукозаписи Квитка потратила собственные 200 тысяч долларов! Оба диска собрали кучу наград в Канаде, а в 1990 году были номинированы на Grammy в категории Contemporary Folk.

Как об альбомах узнали в Украине? Люди перезаписывали песни, а затем передавали контрабандой родным, друзьям или знакомым. В первый раз их на историческую Родину Квитки привез австралиец украинского происхождения, бандурист и композитор Виктор Мишалов. За это ему угрожали исключением из консерватории и выселением из страны... К слову, в советской Украине на Цисык существовал запрет, поскольку в ее репертуаре были песни УПА и сечевых стрелков. Это не помешало храбрецу Мишалову распространить копии записей! Итак, пластинки изменили представление украинцев о возможностях их музыки – и вдохновили артистов продолжать борьбу за нашу культуру.

Квитка мечтала выпустить еще и третий альбом: "Хочу записать колыбельные для детей. У меня есть маленький сын Эдди, и я часто ему пою". Однако ей не удалось этого сделать – ее жизнь оборвалась из-за болезни.

4. Посетила Украину только раз

Она вместе со своей мамой приезжала на Родину в 1983 году и гостила в частных домах. Это путешествие не афишировалось, потому что в СССР, как мы писали выше, творчество Квитки было под запретом – а это означало и то, что ее в Украине знали только единицы.

Американская звезда мечтала проехать по украинским городам и селам с концертным туром. Эта возможность появилась в 1992 году. Ее пригласили выступить ко второй годовщине независимости Украины. Увы, Квитке из-за болезни так и не удалось реализовать свой замысел.

5. У нее украли "Оскар"

В 1977 году Квитка записала песню You Light Up My Life для одноименной ленты, а также сыграла в ней эпизодическую роль – подружки невесты. Композиция настолько пришлась слушателям по душе, что получила "Оскар" и "Золотой глобус". Эти статуэтки так и не достались украинке. Почему? Накануне церемонии награждения выяснилось, что режиссер фильма Джозеф Брукс вырезал имя Квитки из титров, а также тихо выкупил права на песню и записал свою дочь Деби Бун (та скопировала манеру и интонации Кейси – и выпустила диск, который возглавил национальный хит-парад). Какова была реакция Цисык? Она проигнорировала церемонию, и песню на сцене исполнила дочь режиссера.

