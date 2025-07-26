Телезвезда Лидия Таран призналась, свободно ли ее сердце после переезда во Францию, и ошеломила тем, чего достигла ее дочь в Париже

Популярная телеведущая Лидия Таран, которая после начала полномасштабного вторжения уехала во Францию вместе с дочкой Василиной, откровенно прокомментировала, почему избегает разговоров о бывшем гражданском муже – телеведущем Андрее Доманском. Также журналистка призналась, есть ли сейчас кто-то в ее сердце.

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Журналистка также призналась, каких впечатляющих успехов достигла их с Доманским дочь за рубежом. Об этом Лидия Таран рассказала в интервью OBOZ.UA.

По словам Лидии Таран она не хочет рассказывать об Андрее Доманском публично, потому что со времени их разрыва прошло много лет: "В первой половине жизни я уже достаточно делилась личным – провела много лет в довольно публичном пространстве. Тогда и соцсети только появились, и желтая пресса – до конца еще не были понятны новые правила игры".

На вопрос, занято ли сейчас ее сердце, ответила: "Я не хочу об этом говорить. Сейчас у меня нет желания выносить личное на всеобщее обозрение".

Зато Лидия охотно рассказала о дочери Василине, которую воспитывала после разрыва с Доманским. Девушка не только адаптировалась к новой жизни во Франции, но и стала студенткой одного из самых престижных вузов Европы Sciences Po: "Это был очень долгий и непростой путь. И, честно говоря, когда мы его начинали, даже не представляли, насколько тяжелым будет. Когда мы оказались во Франции после полномасштабного вторжения три года назад, у Василисы в "багаже" был второй иностранный – французский, но на уровне где-то А1, ну, максимум А2. В начале учителя шли ей навстречу, не предъявляли сразу те же требования, как к другим детям. Но уже на следующий год она сдавала экзамены (аналог нашей государственной аттестации после 9 класса) – все на французском. Потом она закончила колледж, пошла в лицей".

"Параллельно мы не бросали украинское образование – она продолжала обучение в нашей школе онлайн. И вот в этом году выпустилась. Мы решили попробовать поступать в университет по украинскому аттестату. Это сложнее, чем по французскому, и требовало огромной подготовки. Надо было сдать экзамен по французскому языку – на уровне носителя. Кроме того, собрать большое досье: дипломы, сертификаты, мотивационные письма, и пройти тесты. Нам очень помогло, что Вася – активная участница "Пласта". Занимается триатлоном, посещала театральный кружок. А университеты в Европе обращают внимание на все эти активности – это важно. В результате собрали очень комплексное, гармоничное досье. Подали заявки в десять вузов – и не получили ни одного отказа. Остановили свой выбор на Sciences Po", – рассказывает счастливая мама.

По словам Лидии Таран, сейчас девушка находится в Украине на каникулах: "Она сейчас в Киеве, кстати. Переживает свою революцию. Ходит с пластунами на митинги и пишет на своих картонках на французском, чтобы во Франции тоже показали".

Напомним, что телеведущие Лидия Таран и Андрей Доманский познакомились на телевидении в 2000-х годах. Вскоре у пары родилась дочь Василина, но ее родители официально так и не зарегистрировали свой союз: их отношения были гражданскими, хотя их часто называли одной из самых ярких пар украинского телевидения. Впоследствии пара развелась. В одном из интервью Лидия Таран рассказывала, что дочь общается с отцом и его детьми от других отношений.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий Андрей Доманский, который долгое время был одним из главных лиц отечественного телевидения, в началом вторжения полностью исчез из информационного пространства. Более того, шоумен удалил страницы в соцсетях. Вероятно, артист решил избавить себя от хейта, который посыпался в его адрес из-за "переобувания". Еще в 2018 году он пропагандировал с экранов на телеканале Интер пророссийские нарративы, а в 2022-м заговорил на украинском о непобедимых соотечественниках, что совсем не оценили.

Полное интервью с Лидией Таран читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 27 июля.

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