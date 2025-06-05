Лидер группы A-ha, который имеет уникальный голос, впервые назвал свой неизлечимый диагноз

Норвежский певец и лидер популярной поп-группы A-ha Мортен Харкет впервые раскрыл, что ему диагностировали неизлечимое заболевание. 65-летний артист, который имеет очень сильный и уникальный голос, страдает болезнью Паркинсона.

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Соответствующее заявление появилось на официальном сайте музыкального коллектива. Знаменитость отметил, что ранее о его недуге знали лишь несколько человек из ближайшего окружения.

"Часть меня хотела рассказать об этом. Признание диагноза не было для меня проблемой, но меня останавливали потребность в тишине и покое для работы. Я стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы предотвратить упадок всего организма. Это сложный баланс между приемом лекарств и контролем их побочных эффектов", – рассказал исполнитель.

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, вызванное потерей клеток, вырабатывающих дофамин в мозге. Основными признаками болезни являются мышечная ригидность, гипокинезия, тремор и постуральная неустойчивость. Болезнь не является смертельной, однако постепенно влияет на значительное ухудшение состояния здоровья пациента.

Мортену Харкету придется жить с этим диагнозом до самого ухода в мир иной, однако благодаря современным технологиям в медицине удалось значительно облегчить симптомы. В июне 2024 года певец перенес нейрохирургическую процедуру, в ходе которой ему вставили электроды в левую часть мозга. Их подключили к небольшому приспособлению, напоминающему кардиостимулятор и размещенному под кожей верхней части грудной клетки артиста, который подает электрические импульсы в мозг. В декабре того же года знаменитости провели аналогичную операцию на правой части мозга.

Благодаря хирургическому вмешательству Мортен Харкет может без лишних препятствий выполнять повседневную работу, как, например, управлять автомобилем. Но, к сожалению, болезнь Паркинсона отразилась на голосе певца.

"Проблемы с голосом – одна из многих причин неуверенности в моем творческом будущем. Мне не хочется петь, и для меня это знак. Я не ожидаю, что смогу достичь полного технического контроля. Вопрос в том, смогу ли я разговаривать своим голосом. Сейчас об этом не может быть и речи. Но я не знаю, смогу ли это сделать в определенный момент в будущем", – поделился артист.

Однако Мортен Харкет акцентировал внимание на том, что пение – это не единственное увлечение в его жизни. Поэтому даже если он потеряет возможность прекрасно исполнять песни, займется другим делом.

Мортен Харкет родился 14 сентября 1959 года в Норвегии. Он с раннего возраста увлекался музыкой, поэтому уже в 1982-м начал выступать на сцене одного из клубов в столице родной страны как певец блюзового ансамбля Souldier Blue.

В 1983 году артист присоединился к группе A-ha. Коллектив создал немалое количество замечательных треков и получил большую популярность среди зрителей, однако в 1993-м распался. Тогда Мортен Харкет занялся развитием сольной карьеры и достиг успеха, ведь обладает уникальным голосом диапазоном в пять октав. Также он установил мировой рекорд продолжительности одной ноты среди вокалистов-мужчин в поп-музыке в песне Summer Moved On – 20, 2 секунды.

Позже группа A-ha еще несколько раз возобновляли свою деятельность и снова распадались. Артисты объездили с концертами многие страны мира, а в 2010-м даже приехали в Киев.

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