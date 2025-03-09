Lida Lee попала в ДТП: певица показала поврежденную машину

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) попала в дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло 8 марта на Международный день борьбы за права женщин.

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Об инциденте она рассказала в InstaStories, поделившись фото поврежденного автомобиля. Судя по опубликованному фото, машина Lida Lee не получила серьезных повреждений – на кузове остались вмятины и царапины, а одно из колес лопнуло.

Поэтому транспортное средство пришлось эвакуировать, поскольку самостоятельно двигаться оно уже не могло. В своих сторис певица призвала подписчиков быть внимательнее на дорогах и намекнула, что именно другой водитель спровоцировал аварию.

"С 8 Марта…Будьте внимательны на дорогах. И это послание не мне!" – написала она.

Сама исполнительница не получила травм и осталась невредимой. Однако, по ее словам, событие существенно изменило его планы на день.

"Сегодня мой сторителинг должен быть совсем другим…" – добавила певица.

Пока артистка не раскрыла детали виновника ДТП или возможных дальнейших действий, связанных с ремонтом машины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даниэль Салем впервые отреагировал на слухи о новом романе. Ведущего заподозрили в романтических отношениях с певицей Lida Lee, выступающими коллегами.

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