Даниэль Селем рассказал, как разделил имущество с бывшей женой, и намекнул на роман с известной певицей

Украинский шоумен и военный Даниэль Салем впервые отреагировал на слухи о новом романе. Ведущего заподозрили в романтических отношениях с певицей Lida Lee, выступающих в настоящее время коллегами в кадре телеканала М1.

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Как рассказал звезда в интервью "Утра в Большом Городе" на ICTV, пришел на премию MEGOGO Music Awards, чтобы подержать "самую талантливую и невероятную" напарницу. "Я могу прокомментировать, что она – невероятный человек, самая талантливая. Я считаю, что она заслуживает всех премий, которые есть. Она очень крутая соведущая, она классная подруга, она очень красивая" – отреагировал Салем на вопрос о романе.

Между тем, ведущий признался, как поделил имущество с бывшей женой Марией. Брак военного и экс-любимой длился 17 лет, завершившись в 2023 году. Бывшие супруги сразу продали совместно нажитое, рассказал знаменитость. Все потому, что Мария и 9-летняя дочь Даниэля проживают за границей. "Все было продано сразу. Для того, чтобы как-то существовать за границей и как-то жить, нужно было все продать, чтобы были деньги. В Одессе ничего нет", – пояснил он, добавив, что все отдал экс-жене.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как 57-летний Остап Ступка очаровал романтическим фото с младшей на 34 года любимой. Подробности – в нашем материале.

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