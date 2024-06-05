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Легендарный актер "Доктора Кто" Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Фото

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
2,9 т.
Легендарный актер 'Доктора Кто' Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Фото

Легенда сериала "Доктор Кто" Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Актер стал известен в 1956 году, снявшись в сериале "Приключения сэра Ланселота".

Однако прославился Рассел благодаря роли Иена Честертона в научно-фантастическом шоу от BBC, вышедшем на экраны в 1965 году. Об этом сообщает Metro.

Легендарный актер "Доктора Кто" Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Фото
Легендарный актер "Доктора Кто" Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Фото

Рассел также сыграл в фильмах "Большой побег" 1978 года, "Супермэн" и "Коронационная улица". Он повторил свою роль "Доктора Кто" в 2022 году в специальном эпизоде "Сила Доктора", спустя 57 лет после последнего появления своего героя на экранах.

Легендарный актер "Доктора Кто" Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Фото

Знаменитость побил мировой рекорд по самому длинному перерыву между выступлениями на телевидении. По имеющейся информации, Рассел ушел в засветы 3 июня. Пока неизвестно, что стало причиной смерти.

Легендарный актер "Доктора Кто" Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Фото

У звезды осталась вторая жена Этелина, на которой он женился в 1984 году, и их сын Альфред, а также дети от первого брака Ванесса, Летиция, Роберт и четверо внуков. Альфред пошел по стопам отца, став актером. Одной из известных работ юноши стала роль Дина Томаса в фильмах о Гарри Поттере.

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