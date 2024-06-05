Легендарный актер 'Доктора Кто' Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Фото

Легенда сериала "Доктор Кто" Уильям Рассел скончался в возрасте 99 лет. Актер стал известен в 1956 году, снявшись в сериале "Приключения сэра Ланселота".

Однако прославился Рассел благодаря роли Иена Честертона в научно-фантастическом шоу от BBC, вышедшем на экраны в 1965 году. Об этом сообщает Metro.

Рассел также сыграл в фильмах "Большой побег" 1978 года, "Супермэн" и "Коронационная улица". Он повторил свою роль "Доктора Кто" в 2022 году в специальном эпизоде "Сила Доктора", спустя 57 лет после последнего появления своего героя на экранах.

Знаменитость побил мировой рекорд по самому длинному перерыву между выступлениями на телевидении. По имеющейся информации, Рассел ушел в засветы 3 июня. Пока неизвестно, что стало причиной смерти.

У звезды осталась вторая жена Этелина, на которой он женился в 1984 году, и их сын Альфред, а также дети от первого брака Ванесса, Летиция, Роберт и четверо внуков. Альфред пошел по стопам отца, став актером. Одной из известных работ юноши стала роль Дина Томаса в фильмах о Гарри Поттере.

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