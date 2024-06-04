Умерла звезда Голливуда и Бродвея Дженис Пейдж: легендарной актрисе был 101 год. Фото

Голливудская актриса и звезда Бродвея Дженис Пейдж скончалась на 102 году жизни. Она была одной из последних представительниц так называемого Золотого века Голливуда. За свою 60-летнюю карьеру артистка снялась во многих фильмах, в том числе в "Игре в пижамы", комедии "Дорис Дэй, пожалуйста, не ешьте ромашки" и в "Шелковых чулках".

Пейдж продолжала актерскую деятельность до 80 лет. Об этом сообщает Metro.

В детстве звезда снималась в любительских шоу, позже переехав из Вашингтона в Лос-Анджелес. Ее впервые заметили после выступления для военнослужащих в голливудской столовой в 1940-х годах.

После подписания контракта с Warner Brothers она начала сниматься в кинофильмах, начав с "Купающей красавицы" в 1944 году. Спустя два года она получила свою первую главную роль.

В 1951 году она ушла из киноиндустрии, чтобы заняться театром. В 1955-1956 годах она снялась в собственном телевизионном ситкоме It's Always Jan, где сыграла овдовевшую певицу ночного клуба, пытающуюся заботиться о своей маленькой дочери.

Пейдж выросла с матерью-одиночкой, работавшей в банке Tacoma после того, как ее отец ушел, что вдохновило актрису на упорную работу. "У нас всегда было достаточно еды, но ничего лишнего. Моя мать так тяжело работала", – рассказывала она.

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