Легенда о 'Маме Римской': что известно о единственной женщине, которая якобы возглавила церковь, и как ее публично разоблачили

На протяжении веков историки, богословы и исследователи церковной традиции спорят: действительно ли во главе Римской церкви стояла женщина. По одной из самых известных и одновременно самых противоречивых легенд Средневековья, между папами Львом IV и Бенедиктом III престол Святого Петра заняла женщина, вошедшая в историю под именем Папеса Иоанна.

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Согласно преданию, Иоанна была дочерью английского миссионера, родилась в Майнце (или в его окрестностях) около 814 года. Еще в юном возрасте, влюбившись в монаха, она покинула родительский дом, переоделась в мужскую одежду и отправилась с ним в паломничество. Благодаря своему интеллекту, умению читать и писать, Иоанна обрела большой авторитет, в конце концов поселившись в Риме, где со временем стала нотариусом курии, затем кардиналом – а также Папой Римским под именем Иоанн VIII.

Эта версия, приведенная в "Хронике Пап и императоров" Мартина Опавского (1277), утверждает, что женщина держала в тайне свой пол на протяжении всего понтификата – пока не забеременела от одного из своих приближенных. Во время торжественной процессии от базилики Святого Петра до Латерана она внезапно родила ребенка прямо на улице возле Колизея. Шокированная толпа набросилась на нее, и, по одной версии, она сразу умерла от родов, по другой – ее жестоко убили возмущенные верующие.

Поклонники легенды утверждали, что после инцидента с Иоанной в практику избрания нового Папы ввели процедуру проверки пола кандидата. Новоизбранного понтифика якобы сажали на специальное кресло с отверстием – Sella Stercoraria – после чего один из кардиналов восклицал: Mas nobis dominus est! ("Наш господин – мужчина!"). Этот обряд, хотя ни разу не зафиксированный в достоверных источниках, часто упоминается в более поздней литературе и фольклоре.

Исторические версии жизни Папесы

В средневековых хрониках возникло несколько версий истории о Папесе. Древнейшую, датированную около 1243 года, записал доминиканский хронист Жан де Майи. Он утверждал, что Иоанна стала Папой якобы в 1099 году (несовпадение дат рождения и правления), правила почти семь лет и погибла после публичного разоблачения. Эту историю подхватили и другие авторы, среди которых – Этьен де Бурбон, Янс дер Эникель и Готфрид Буссерский, каждый из которых подавал несколько иную версию событий.

В частности, Мартин Опавский, папский капеллан, в третьей редакции своей хроники поместил Иоанну между Львом IV (умер в 855 году) и Бенедиктом III. Именно благодаря его версии легенда стала самой известной. Она настолько укоренилась в народном воображении, что даже была воспроизведена в деревянной скульптуре в кафедральном соборе Сиены – позже эта скульптура была заменена по приказу Папы Климента VIII.

Историки против мифа

Несмотря на широкое распространение, ни один современный источник не подтверждает его существование. Liber Pontificalis, официальная книга понтификов, не содержит упоминания о Папесе. Так же ее нет среди папских портретов в соборе Святого Павла вне стен.

Еще в XV веке появились первые попытки разоблачить эту историю как вымысел. Ренессансные гуманисты, например Пикколомини (будущий Папа Пий II), Бартоломео Платина, а позже – Онорио Панвини, Иоганн Бароний и даже протестантские ученые, среди которых Готфрид Лейбниц, указывали на абсолютное отсутствие доказательств.

В XIX веке авторитетные историки папства единодушно признали историю Папесы Иоанны легендой, возникшей, вероятно, как сатира на период "порнократии" – влияния женщин на римское духовенство в Х веке. Идею женщины-Папы активно использовали антипапские настроения в протестантских кругах как символ разложения и фальши католической власти.

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