Латвия запретила въезд в страну артистам дуэта "Кролики", которые поддержали аннексию Крыма и жаловались на "травлю" в Украине

Участники украинского комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко попали в "черный" список Латвии. Юмористам, известным своими пророссийскими заявлениями и поддержкой аннексии Крыма, запретили въезд в страну на неопределенный срок.

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Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии. Как сообщила глава ведомства Байба Браже, решение внести артистов дуэта "Кролики" в список персон нон грата было принято в соответствии со статьей 61, частью второй Закона об иммиграции.

Запрет на въезд в Латвию напрямую отразится на карьере Владимира Данильца и Владимира Моисеенко. Дело в том, что они планировали посетить несколько городов страны с концертным туром под названием "Лучшее за 30 лет" уже в сентябре, однако теперь этого сделать не удастся.

Что известно о юмористах и их позиции

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко впервые встретились во время вступительных экзаменов в Киевское эстрадно-цирковое училище. Первые шаги в индустрии юмора они сделали после окончания учебы, когда вместе выступали в "Укрконцерте". Со временем артисты познакомились с режиссером организации Евгением Перебиносом, который и способствовал созданию дуэта "Кролики" в 1987 году.

Данилец и Моисеенко довольно быстро завоевали симпатии украинской аудитории, нередко становились звездами отечественных телевизионных проектов, однако в 2014 году ситуация кардинально изменилась. Несмотря на начало войны на Донбассе, "Кролики" продолжили работать в России, более того, в 2015 году посетили временно оккупированный Крым, а впоследствии снялись в пропагандистской программе. Из-за этого артисты были занесены в базу "Миротворец". Кстати, тогда Владимир Данилец и Владимир Моисеенко активно распространяли пророссийские нарративы, называя войну "братоубийственным конфликтом".

В начале февраля 2022 года артисты дуэта "Кролики" появились в эфире российского пропагандистского канала, где пожаловались на "травлю" в Украине. Комики выдали, что начали ощущать предвзятое отношение к себе со стороны властей и населения в 2015 году, когда в эфире показали якобы неправильно смонтированный фрагмент программы "Новогодний парад звезд", где они радостно отреагировали на песню россиянина о санкциях против Украины.

"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля в Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были распроданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их", – заявили артисты.

Однако, как ни иронично, несмотря на такие заявления, Данилец и Моисеенко не спешили уезжать из Украины. По крайней мере, в конце 2022 года, по словам актера Виктора Андриенко, "Кролики" находились в Киеве. В отношении начала полномасштабной войны они заняли молчаливую позицию.

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