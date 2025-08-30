Ларисе Кадочниковой – 88: с каким мужчиной сейчас живет легендарная актриса и что за 'любовный треугольник' едва не довел ее до самоубийства

30 августа легендарной актрисе Ларисе Кадочниковой исполнилось 88 лет. Народная артистка Украины большую часть своей жизни посвятила игре в театре и кино, а больше всего полюбилась аудитории благодаря роли Марички в культовом фильме "Тіні забутих предків". Личная жизнь знаменитости тоже иногда напоминала фрагмент из постановки. Сейчас она находится в счастливых отношениях с младшим избранником, а когда-то едва не покончила с собой из-за несчастливой истории любви.

Лариса Кадочникова дважды связывала себя узами брака. Первым мужчиной, который завоевал сердце актрисы, стал режиссер и оператор Юрий Ильенко. Они прожили вместе 18 лет, однако в конце концов решили расстаться. Позже артистка встретила свою вторую любовь Михаила Саранчука, который в свое время был директор театра имени Леси Украинки. Их брак длился около 30 лет, пока мужчина не умер в 2014 году. Что известно о нынешнем избраннике именинницы и почему она едва не наложила на себя руки из-за любви читайте в материале OBOZ.UA.

С кем сейчас живет легендарная актриса

Лариса Кадочникова не любит впускать общественность в свои сердечные дела, однако все же решила несколько приоткрыть завесу личной жизни в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Артистка поделилась, что ее сердце завоевал успешный адвокат, который младше ее на 25 лет. Они официально не узаконивали отношения и живут в гражданском браке.

"Он красивый, очень умный и невероятно патриотичный. Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им. Как мы познакомились? Он помогал мне с юридическими вопросами после смерти второго мужа. А потом как-то сами собой сблизились. Но он человек непростой – мне вообще по жизни попадаются мужчины с характером. Ильенко, например, тоже в чем-то был довольно жестким. Когда я звонила Андрею на работу, а он говорил, что занят, сразу же клала трубку – без обид, уважаю границы. Мы вместе уже шесть лет. Официально пока что не оформляли отношения. Не знаю, посмотрим, как будет. Со временем я поняла, что штамп в паспорте – не главное. Важнее, что происходит в отношениях", – поделилась звезда фильма "Тіні забутих предків".

"Любовный треугольник" в жизни Кадочниковой

Во времена учебы в Москве Лариса Кадочникова вместе с мамой посетила выставку известного русского художника Ильи Глазунова. К ним подошла приятная женщина Нина Бенуа, которая оказалась женой живописца. Она познакомила актрису с Глазуновым, а тот сразу сказал: "Я буду вас рисовать". После этих слов между ними разгорелся роман, который длился три года.

"Глазунов был широкой души человек: любил и баловал, давал и дарил бесконечно. Его Лариса должна была быть лучшей – и я становилась лучше ради него. Та Кадочникова, которую помнят и любят, появилась благодаря ему. Как настоящий художник, он вылепил мой образ по сантиметру: яркий макияж глаз, бледное лицо, красные губы и прямые гладкие волосы. Он требовал от меня невозможного, чтобы я посвятила ему жизнь. Мы думали друг о друге ежеминутно, а весь город говорил о нас", – вспоминала артистка.

Лариса Кадочникова старалась быть идеальной для любимого, однако из-за этих чрезмерных стараний становилась все более унылой, теряла вес, переставала есть и спать. Она ловила каждый момент, когда могла побыть наедине с Глазуновым, который называл ее "девочкой с грустными глазами". Однако, несмотря на определенную наивность, 18-летняя Кадочникова понимала, что художник не расстанется с женой ради нее.

В конце концов их отношения завершились, когда Глазунову предложили работу за границей. Они встретились, все обсудили и договорились больше никогда не видеться. Разрыв был для Кадочниковой настолько болезненным, что она даже хотела закончить жизнь самоубийством.

