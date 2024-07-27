Кто из членов королевских семей участвовал в Олимпийских играх: список вас удивит. Фото

Члены королевской семьи настолько известны своей любовью к спорту, что некоторые из них даже участвовали в Олимпийских играх. Международный турнир 2024 года, начавшийся 26 июля в Париже, заставил королевских поклонников вспомнить яркие случаи, когда монархи сами были конкурсантами на Олимпиаде.

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Дочь Елизаветы II, принцесса Анна пожелала британским спортсменам удачи – она на собственном опыте знает, как это участвовать в соревнованиях такого уровня. Кто еще из королевских особ был участником Олимпийских игр рассказало издание HELLO.

Зара Тиндолл

Дочь принцессы Анны и капитана Марка, Зара Тиндолл, пошла по стопам родителей и является опытной всадницей. Мать троих детей участвовала в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и выиграла серебряную медаль с британской командой, которую ей вручила гордая мать. Двоюродные братья и сестры Зары, принц Уильям и его жена Кейт, принц Гарри, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, были среди зрителей в толпе и поддерживали родственницу на турнире.

Принцесса Анна

Королевская принцесса ездила верхом на коне покойной королевы во время трехдневных соревнований по конному спорту на Олимпийских играх в Монреале 1976 года. Королева и покойный герцог Эдинбургский вместе с братьями принцессы Анны, принцем Чарльзом, принцем Эндрю и принцем Эдвардом, прилетели в Канаду, чтобы поддержать ее.

Капитан Марк Филлипс

Первый муж принцессы Анны, капитан Марк Филлипс, был частью британской команды, выигравшей золотую медаль на Мюнхенских играх 1972 года. Позже он выиграл серебряную медаль с соотечественниками на Олимпиаде 1988 года в Сеуле.

Принцесса Монако Шарлин

Перед тем, как выйти замуж за принца Монако Альберта, олимпийская женщина-плавец принцесса Шарлин представляла Южную Африку на Играх в Сиднее в 2000 году, а ее команда финишировала пятой в комплексной эстафете. В том году она встретила своего будущего мужа Альберта на соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в Монте-Карло, Монако, и пара вышла замуж в июле 2011 года.

Князь Монако Альберт

Князь Монако Альберт тоже бывший олимпиец. Он участвовал в бобслее на пяти зимних Олимпийских играх за Монако, участвуя как в соревнованиях двоек, так и четверок, с 1988 года до окончания карьеры в 2002 году.

Король Испании Фелипе

Король Фелипе, тогда принц Испании, был частью парусной команды своей страны, когда они принимали Игры в Барселоне в 1992 году. Его также избрали флагоносцем на церемонии открытия.

Король Греции Константин

Покойный Константин, являвшийся последним королем Греции, выиграл золотую медаль в парусном спорте в классе "Дракон" на Олимпиаде в Риме 1960 года.

Король Норвегии Харальд

Король Харальд был ярым спортсменом до того, как стал монархом Норвегии в 1991 году. Он представлял свою страну в парусном спорте на Олимпийских играх 1964, 1968 и 1972 годов.

Принцесса Иордании Хая

Принцесса Хая бинт Аль-Хусейн, дочь покойного короля Иордании Хусейна и его третьей жены, королевы Алии, является искусной всадницей. Она представляла Иорданию на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году.

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