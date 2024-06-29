Кристина Соловий ответила на слухи, что ее новая песня посвящена расставанию с Сергеем Жаданом: он оценил

На днях украинская певица Кристина Соловий выпустила песню "Камертон" и клип на нее, спровоцировав слухи, что трек посвящен ее роману и расставанию с поэтом Сергеем Жаданом. Об отсылках, намеках и подозрительно похожем на экс-возлюбленного звезды героя видео написали слушатели исполнительницы.

Видео дня

Эти слухи она неоднозначно прокомментировала в эфире "Министерства премьер" на М1. Интересно, что Сергей Жадан тоже послушался "Камертон" и даже поделился своей оценкой.

В клипе Кристина Соловий рассказывает о страстной любви мужчины, на которую она не может ответить взаимностью. "Блідо-рожеві мої пелюстки краяли серце йому на шматки", – поет артистка.

К слову, именно это и послужило причиной расставания Соловий и Жадана. Певица признавалась, что не смогла полюбить избранника так же сильно и со временем встретила другого мужчину.

Слухи, что именно этой истории посвящен "Камертон", она прокомментировала так: "Я не пишу песен и в своих клипах не показываю чего-то, что мне не присуще или то, чего я не понимаю, чего не случалось в моей жизни. Я в своем творчестве абсолютно честная и открытая. Если кто-то и хочет знать что-то о моей личной жизни, то смотрите мои клипы и слушайте мои песни", – сказала певица, подтвердив, что ее клип действительно автобиографический.

Однако, шла ли речь в нем о Жадане, Соловий решила не раскрывать. На певца в клипе намекает кожаная куртка, подвеска из их общего клипа и другие детали.

Сам артист слышал новую композицию бывшей девушки и считает ее "хорошей". Такой комментарий он оставил на фоне слухов о новом романе с народной депутаткой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Сергей Жадан вступил в Национальную гвардию Украины и показал первое фото в военной форме.

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