Королеве Елизавете II не понравилось бы. Стало известно, какую профессию принц Уильям выбрал для своего сына Джорджа

Похоже, принц Уильям уже выбрал профессию для своего старшего сына Джорджа. Перед тем, как занять престол, наследнику придется построить успешную карьеру, однако выбор знаменитого отца пал на рискованное занятие.

Как известно, во время Второй мировой войны королева Елизавета II была механиком и водителем, ее внук Уильям – пилот скорой помощи. О планах по поводу будущего своего сына принц Уэльский рассказал на садовой вечеринке в Букингемском дворце, пишет People. Там монарх встретился с представителем базы королевских воздушных сил под названием RAF Coningsby.

Одна из посетительниц мероприятия подарила принцу печенье, которое она ежемесячно делает для военнослужащих. После этого Уильям признался, что Джордж хотел бы воочию увидеть военную базу, так как он – "потенциальный пилот". Королевские эксперты считают крайне вероятным, что после колледжа юный принц может вступить в ряды армии, впоследствии продолжив карьеру в RAF Coningsby.

Впрочем, есть вероятность, что семья откажется от намерений из-за рискованной деятельности. В истории британских монархов уже был похожий случай: Елизавета II была против службы принца Гарри в качестве пилота вертолета в Афганистане.

Можно только предположить, как на планы принца и принцессы Уэльских отреагирует король Чарльз. Следует не забывать о том, что Уильям в прошлом был пилотом королевских поисково-спасательных сил, а позже и скорой помощи East England Air Ambulance.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принц Уильям и принц Джордж появились на публике в почти одинаковых образах: 10-летнего мальчика назвали мини-копией папы.

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