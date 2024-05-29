Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

С официального сайта королевской семьи убрали заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл, которое было опубликовано в 2016 году. В обращении королевского лица говорилось, что его возлюбленная страдает от негатива на фоне слухов об их романе.

Заявление стало официальным подтверждением отношений будущих супругов. Об этом сообщает People.

Сейчас данную информацию невозможно найти на странице дворца. Согласно Newsweek, веб-сайт интернет-архива Wayback Machine смог получить доступ к ссылке 3 декабря 2023 года, но уже 10 декабря заявление было удалено. Это указывает на то, что обращение было убрано в течение этого периода.

Пресс-секретарь Гарри сказал тогда в обращении: "Его девушка, Меган Маркл, подверглась издевательствам и преследованиям. Некоторые из них были очень публичными – клевета на первой странице национальной газеты, расистский подтекст комментариев, откровенный сексизм… Кое-что было скрыто от общественности – юридические баталии за то, чтобы клеветнические истории не попали на полосы газет; ее мать вынуждена была проталкиваться мимо фотографов, чтобы попасть к своей входной двери; попытки репортеров и фотографов незаконно проникнуть в ее дом и последовавшие за этим вызовы полиции; значительные взятки, предложенные газетами ее бывшему парню".

Кроме того, было написано о том, как принц переживал за безопасность герцогини Сассекской и глубоко разочарован, что не смог ее оградить от негатива. "Он знает, что комментаторы скажут: это "цена, которую она должна заплатить", и что "все это часть игры". Он категорически не согласен. Это не игра – это ее и его жизнь", – говорилось в обращении.

В своих мемуарах "Запасной" герцог Сассекский писал, что это заявление было "везде и ничего не изменило – давление продолжалось". Он добавил, что этот шаг также разозлил его отца, ныне короля Чарльза, и брата – принца Уильяма. "Потому что они никогда не делали заявлений о своих женах, когда их преследовали", – добавил он.

Удаление заявления принца Гарри – не единственное изменение на сайте royal.uk. В марте 2024 года биографии герцога и герцогини Сассекских были объединены в общий профиль. В верхней части страницы написано: "Как было объявлено в январе 2020 года, герцог и герцогиня Сассекские отказались от членства в королевской семье".

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