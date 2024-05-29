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Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
1,1 т.
Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

С официального сайта королевской семьи убрали заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл, которое было опубликовано в 2016 году. В обращении королевского лица говорилось, что его возлюбленная страдает от негатива на фоне слухов об их романе.

Заявление стало официальным подтверждением отношений будущих супругов. Об этом сообщает People.

Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

Сейчас данную информацию невозможно найти на странице дворца. Согласно Newsweek, веб-сайт интернет-архива Wayback Machine смог получить доступ к ссылке 3 декабря 2023 года, но уже 10 декабря заявление было удалено. Это указывает на то, что обращение было убрано в течение этого периода.

Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

Пресс-секретарь Гарри сказал тогда в обращении: "Его девушка, Меган Маркл, подверглась издевательствам и преследованиям. Некоторые из них были очень публичными – клевета на первой странице национальной газеты, расистский подтекст комментариев, откровенный сексизм… Кое-что было скрыто от общественности – юридические баталии за то, чтобы клеветнические истории не попали на полосы газет; ее мать вынуждена была проталкиваться мимо фотографов, чтобы попасть к своей входной двери; попытки репортеров и фотографов незаконно проникнуть в ее дом и последовавшие за этим вызовы полиции; значительные взятки, предложенные газетами ее бывшему парню".

Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

Кроме того, было написано о том, как принц переживал за безопасность герцогини Сассекской и глубоко разочарован, что не смог ее оградить от негатива. "Он знает, что комментаторы скажут: это "цена, которую она должна заплатить", и что "все это часть игры". Он категорически не согласен. Это не игра – это ее и его жизнь", – говорилось в обращении.

Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

В своих мемуарах "Запасной" герцог Сассекский писал, что это заявление было "везде и ничего не изменило – давление продолжалось". Он добавил, что этот шаг также разозлил его отца, ныне короля Чарльза, и брата – принца Уильяма. "Потому что они никогда не делали заявлений о своих женах, когда их преследовали", – добавил он.

Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

Удаление заявления принца Гарри – не единственное изменение на сайте royal.uk. В марте 2024 года биографии герцога и герцогини Сассекских были объединены в общий профиль. В верхней части страницы написано: "Как было объявлено в январе 2020 года, герцог и герцогиня Сассекские отказались от членства в королевской семье".

Королевская семья удалила с официального сайта заявление принца Гарри о романе с Меган Маркл

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