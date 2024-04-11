Королева Дании в костюме кобальтового цвета нарушила собственное модное правило. Фото

Королева Дании Мэри появилась на публике в костюме глубокого кабальтового цвета, нарушив собственное стильное правило. Королевская особа известная своим экологическим подходом к моде: ее часто можно заметить в нарядах, которые она уже носила раньше.

Однако на этот раз Мэри удивила общественность, надев брючный ансамбль яркого синего оттенка. Об этом сообщает HELLO.

Асимметричный пиджак с баской подчеркивал ее фигуру, а брюки-клеш выглядели элегантно в сочетании с каблуками Jimmy Choo в тон. Вид королевы завершила укладка в виде волн и коричневый смоки-айс с розовой помадой.

52-летняя монарх добавила к образу золотые серьги и два изысканных ожерелья с инициалами ее мужа, короля Фредерика, а также четырех детей – 18-летнего кронпринца Кристиана, 16-летней принцессы Изабеллы и 13-летних близнецов – принца Винсента и принцессы Жозефины.

Мэри появилась на публике по случаю 20-летия ассоциации, помогающей с трудоустройством талантливым людям с аутизмом и другими особенностями. Событие произошло на территории Национального музея в Копенгагене.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как королева Летиция назначила своей правой рукой женщину и нарушила традицию впервые в истории Испании. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!