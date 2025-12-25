Король Чарльз III задонатил 'щедрую' сумму украинцам, пострадавшим от войны

Король Великобритании Чарльз III совершил личное пожертвование в поддержку украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны России против Украины. Средства были переданы благотворительной организации World Jewish Relief, которая с первых дней вторжения оказывает гуманитарную помощь в Украине и поддерживает украинских беженцев за рубежом.

Об этом говорится в официальном сообщении фонда, обнародованном 22 декабря, незадолго до Рождества. В заявлении отмечается, что пожертвование имеет особое значение, учитывая обострение гуманитарной ситуации в результате войны.

"Мы бесконечно благодарны Его Величеству и Благотворительному фонду короля Чарльза III за этот щедрый вклад, а также за непоколебимую поддержку Его Величества как нашего покровителя. Его давняя преданность нашей миссии продолжает вдохновлять всех нас во Всемирной еврейской помощи", – поблагодарил исполнительный директор World Jewish Relief Пол Антикони.

В World Jewish Relief сообщили, что король Чарльз III является патроном организации с 2015 года и много лет поддерживает ее деятельность.

С начала полномасштабного вторжения России организация, как отмечают, оказала помощь более 375 тысячам людей в почти 400 городах и общинах Украины. В частности, речь идет о программах психологической поддержки, а также ремонт жилья, поврежденного в результате ракетных ударов и атак дронами.

Отдельное направление работы – помощь украинским беженцам в Великобритании. За это время поддержку получили около 14 тысяч украинцев, которым помогли с изучением английского языка и трудоустройством.

Известно, что организация работает с 1933 года. С 1989 года она активно помогает странам Восточной Европы, а с 2016 года реализует программы поддержки беженцев, среди которых – украинцы, в Великобритании.

После начала полномасштабной войны в Украине фонд сосредоточил работу на помощи уязвимым общинам, в частности в прифронтовых регионах, используя сеть партнеров, созданную за более чем 30 лет деятельности в Украине.

Король Чарльз III присоединился к деятельности организации еще в 2002 году после визита в еврейскую общину в Кракове. В 2008 году он открыл Еврейский общественный центр в этом городе в партнерстве с World Jewish Relief. Центр и сейчас оказывает поддержку, в частности украинским беженцам, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны.

