Концерт легендарного Робби Уильямса обернулся кошмаром для VIP-гостей и дракой среди фанатов: в чем причина

В субботу, 12 июля, легендарный британский певец Робби Уильямс исполнил свои популярные хиты для 55-тысячной аудитории на концерте в столице Австрии – Вене, однако далеко не все поклонники были довольны музыкальным шоу. Дело в том, что фанатов артиста, которые потратили немалую сумму на VIP-билеты, не впустили в эксклюзивную зону стадиона Ernst-Happel-Stadion с лучшими местами. Это вызвало не просто сильное возмущение у людей, а серьезные разборки.

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Как сообщает издание The Mirror, инцидент возник из-за того, что сотрудники службы безопасности получили неправильную информацию о цветах браслетов. Из-за этого людей с обычными билетами пропустили в VIP-зону вместо тех, кто на самом деле заплатил за элитные места.

"Они подвели Робби. Они подвели нас. Они превратили концерт мечты в кошмар. Мы не получили того, за что заплатили, и они не могут вернуть этот момент назад", – высказался один из фанатов знаменитости.

Не смогла сдержать эмоций и женщина, которая прилетела на музыкальное шоу из Манчестера, Англия. Она откровенно призналась, что чувствует себя обворованной, ведь заплатила большие деньги за VIP-билет, однако на ее месте стоит совсем другой человек.

Поклонники Робби Уильямса впали в отчаяние, когда поняли, что не смогут полноценно насладиться концертом кумира. Как рассказали очевидцы, у входа в эксклюзивную зону стадиона были слышны крики, плач, а иногда случались и драки.

Со своей стороны организаторы концерта извинились перед людьми за досадную ситуацию: "Это не был общий сбой в системе безопасности. Один работник был дезинформирован относительно цвета браслетов. Мы очень сожалеем из-за этой ошибки. Всех, кто пострадал, просим написать нам на электронную почту – компенсация будет предоставлена". Однако извинения удовлетворили далеко не всех VIP-гостей музыкального шоу.

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