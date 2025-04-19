Выступление Леди Гаги на фестивале Coachella 2025 чуть не обернулось провалом: что произошло

Перформанс американской певицы Леди Гаги на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Coachella 2025 оказался под угрозой срыва. Когда звезда начала исполнять новый хит Abracadabra, ее микрофон вышел из строя, поэтому сначала вместо голоса артистки был слышен треск гарнитуры, а затем звук полностью исчез.

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Как сообщает Daily Mail, ситуацию осложнил тот факт, что во время выступления исполнительница находилась высоко над сценой. Она стояла на верхушке конструкции, которая напоминала платье, так что не имела возможности исправить проблему.

Однако, невзирая на неприятный инцидент, Леди Гага ни на миг не прекратила перформанс, продемонстрировав высокий уровень профессионализма. 39-летняя звезда продолжала исполнять все элементы хореографической постановки и петь, хотя в зал определенный период доносился только звук бэк-вокала.

Улучшить ситуацию удалось только тогда, когда артистка спустилась с верхушки декорации на сцену. Знаменитость заменила сломанную гарнитуру на ручной микрофон, что несколько мешал ей полноценно выполнять танцевальные номера.

Полностью исправить проблему удалось во второй части концерта. Тогда Леди Гага снова вышла на сцену с удобной гарнитурой.

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