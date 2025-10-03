'А в Киеве что, мало ждунов?' Актер и военный Алексей Тритенко – о хитрости выжидателей, черном юморе на фронте и бывших звездных женах

Заслуженный артист Украины Алексей Тритенко известен по ролям в ряде популярных картин – "Черный ворон", "Мирный-21", "Я работаю на кладбище", "Славяне", "Круты 1918" и другие. Один из главных актеров в любимом многими сериале "Когда мы дома". С начала полномасштабного вторжения стал на защиту страны, отказавшись от активной творческой карьеры.

В интервью OBOZ.UA Алексей Тритенко рассказал о службе в ВСУ, трудностях и вызовах мирной жизни, отношении к предложениям в кино, опыте успеха и падений, а также о личной жизни и отношениях с бывшими женами – известными актрисами. Разговор состоялся во время открытия Одесского кинофестиваля в Киеве.

– Алексей, вы пошли служить в самом начале полномасштабной войны. Где сейчас находитесь?

– Служу в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде. Нахожусь в одном из секторов выполнения боевых задач на востоке. Должность? Десантник. Сейчас командирован в Киев, должен был возвращаться сегодня, но отпросился у командира и поеду завтра. Заскочил сюда, так сказать, вспомнить былые времена. И, честно говоря, не совсем готов к этому – слишком много людей, все такие громкие (смеется). Или тише там? Нет, там конкретнее.

– Часто слышим от актеров-военных, что мирная жизнь может даже триггерить. Вы чувствуете что-то подобное?

– Я довольно устойчив в психологическом плане. Хотя, конечно, мирная жизнь порой вызывает удивление – как здесь все обустроено. Но на фронте иная реальность, другие акценты. И даже звуки там повторяющиеся, понятные.

– Получаете ли вы сейчас новые предложения в кино? В интервью нашему изданию актер и военнослужащий Владимир Ращук признавался, что стал очень внимательно относиться к выбору ролей. По его словам, бывали случаи, когда его приглашали в проекты только для того, чтобы повысить статус картины благодаря участию действующего военного.

– Трудно принимать предложения в кино, когда ты военнослужащий. Хотя желание сниматься, конечно, есть. Еще заметил одно: иногда складывается впечатление, что мой боевой опыт даже немного отталкивает людей. По крайней мере, мне так кажется. Друзья-продюсеры несколько раз предлагали небольшие роли во время отпусков – буквально на пару дней, чтобы я не терял профессиональную форму. Хотел бы я сниматься? Если речь идет о чем-то кратковременном, думаю, можно было бы договориться с руководством. Хотя должен признаться: многое из того, что видел в последнее время, выглядит довольно поверхностно, по крайней мере на мой вкус. Казалось бы, тема войны сегодня чрезвычайно актуальна и требует глубокого освещения, но часто за нее берутся в спешке. В результате смыслы теряются, а материал выглядит размытым.

– Как вы относитесь к мнению, что сейчас не время для развлекательного кино и стоит снимать исключительно документальные ленты?

– Считаю, что развлекательное кино тоже актуально. Например, комедия – это отличный инструмент для выравнивания настроения в обществе. Она помогает людям держаться, сохранять баланс, справляться с эмоциями. Это мощная движущая сила. На самом деле сегодня уместны все жанры – просто важно делать их качественно. К сожалению, по разным причинам, в частности и из-за нехватки средств, многие проекты сейчас упрощают, и это чувствуется.

– Как бы вы описали настроения людей, с которыми общаетесь на востоке? Чувствуется ли разница в отношении к войне среди местного населения? Приходилось слышать, что на востоке есть разные категории людей – кто-то активно помогает военным, а кто-то, наоборот, занимает выжидательную позицию.

– Люди на востоке такие же, как и здесь. А в Киеве что, мало ждунов? Просто здесь они, видимо, более хитрые и лучше маскируются. Такие люди есть везде: даже ваша соседка, с которой общаетесь много лет, может оказаться одной из них. После нескольких лет службы я сделал вывод, что порой "раскрываются" люди, от которых совсем не ожидаешь такого. Поэтому расслабляться нельзя – война продолжается.

– Какое место в вашей жизни сейчас занимают друзья? Удается ли встретиться во время приездов домой?

– Откровенно говоря, элементарно много на что не хватает времени. А возможно, это еще и вопрос возраста (смеется). Когда был молодым, часто говорил, что имею тысячи друзей. Но это свойственный молодости максимализм! Со временем – к сожалению или к счастью, пока не могу сказать – круг людей, которых безоговорочно называешь друзьями, сужается. Однако он до сих пор достаточно широк.

– Во время войны у вас появились новые друзья, не актеры. Как они восприняли известного артиста?

– Восприняли меня нормально, без лишнего внимания. Узнавали, конечно, но абсолютно адекватно. На самом деле это такие же люди, как и здесь, в Киеве. Хотя общение немного отличается – много черного юмора, потому что иначе не получается. Он такой мужской, плоские шутки, но понятные и с мгновенным эффектом.

– Интересно, знакомо ли вам ощущение испытания успехом?

– Знакомо. Погореть на этом явлении приходилось не только многим актерам, но и представителям других профессий – кто-то не справился, кто-то не разобрался. Открою небольшую тайну, а может, это даже не тайна: каждый актер в свое время обязательно "болеет" звездной болезнью. И это нормально! Главное – чтобы не возникли осложнения впоследствии. Такие моменты случались и в моей жизни. Хорошо помню, когда это было! Эти воспоминания лежат на отдельной полочке в "ячейке" памяти – чтобы, когда обращаешься к ним, осознавать урок.

Я поймал себя на тщеславии, когда вышел сериал "Когда мы дома". Еду домой и подумал: "Можно бы купить сигарет в киоске". Потом другая мысль: "Заеду в супермаркет, там людей больше". И сразу приходит осознание: "Что же это? Гордыня?" Когда ты еще более-менее адекватный, ловишь себя на таких вещах. Это было непростое испытание, можно сказать, медными трубами. Но потом, если есть опыт и слова, можно даже подсказать кому-то, как пережить падение, удар. Хотя на чужих ошибках вряд ли научишься чему-то действительно важному – их можно лишь остерегаться. Учиться можно только на собственных: они грустные, болезненные, но это опыт, работа над собой и закаляющая жизнь.

– Приходилось ли вам в мирное время отказываться от ролей?

– Почти никогда. И не потому, что мне все предложения нравились. Времена были разные – и такими остаются: бывает, что полгода или даже год не появляются роли даже у самых популярных актеров. И это катастрофа. Длительные паузы между работами – это самые тяжелые испытания. Любой актер совершенствуется именно через работу, и, когда ее нет, приходится бороться с собой.

– Что изменилось в вашей личной жизни за последние годы? За плечами имеете два брака с известными красавицами-актрисами – Зоряной Марченко и Анастасией Карпенко. Кстати, в интервью OBOZ.UA Настя Карпенко почему-то отказалась от вопроса о вас.

– Ну, потому что, наверное, у нее теперь сейчас новая, мощная жизнь – и творческая, и личная. Я очень рад за нее и за ее работу. Когда еще был членом Совета по поддержке кинематографии, именно тогда сдавали фильм "Я там Катя?", за который она получила приз в Италии (Анастасия Карпенко получила награду как лучшая актриса на 75-м Международном кинофестивале в Локарно. – Ред.). Я ей написал, что это одна из самых мощных работ, которые видел в последние годы. Предупредил: готовься – в твоей карьере будет бешеный всплеск.

– Вы поддерживаете общение?

– Ну конечно! Просто, возможно, именно в тот момент ей не хотелось вспоминать что-то из прошлого. Я с обеими бывшими женами остаюсь в нормальных отношениях. Они знают: если что-то нужно, всегда могут на меня рассчитывать. Меня всегда удивляют истории, когда люди имели столько общего, а во время расставания говорят друг другу такие вещи, что даже слушать страшно. Считаю, что это неправильно. Жизнь одна, и тянуть за собой якорь обид или злости – просто бесполезно. Я стараюсь отпускать эту тяжесть и помнить только хорошее. В любом случае между нами сохраняется определенная связь: можем годами не видеться, но существует какая-то невидимая ниточка, которая держит. В чем были причины разводов? В быту я очень нелегкий человек. Это, пожалуй, главная причина. А что касается теперешней личной жизни, эту тему я предпочел бы не обсуждать.

