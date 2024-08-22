Книга рекордов Гиннеса назвала самого старого человека в мире. Фото

116-летняя пенсионерка из Японии Томико Итука попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире. До 2019-го она проживала в своем доме с двумя дочерьми, однако сейчас находится в доме престарелых в городе Ашия.

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Специалисты заведения, которые заботятся о рекордсменке, отмечают, что у нее хорошее самочувствие и она до сих пор способна четко общаться, несмотря на плохой слух, сообщает Guinness World Records. Секретом своего долголетия женщина считает активный образ жизни, который вела в молодости.

Томико Итука родилась 23 мая 1908 года в японском городе Осака. Посещая среднюю школу для девушек, она заинтересовалась игрой в волейбол, что стало основой дальнейшего отношения к физическим нагрузкам.

Во время Второй мировой войны, женщина руководила офисом текстильной фабрики своего мужа, на котором женилась в 20 лет и имеет четырех общих детей. К сожалению, ее избранник умер в 1979-м, поэтому Томико Итуке пришлось жить одной в префектуре Нара. Там рекордсменка начала активно заниматься скалолазанием. Она неоднократно поднималась на гору Нидзе и смогла дважды покорить 3000-метровую Онтаке.

В 80 долгожительница несколько раз совершила паломническое путешествие по 33 буддийским храмам по маршруту Сайгоку Каннон, а в 100-летнем возрасте смогла подняться по каменной лестнице религиозного сооружения в городе Ашия без палки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в 117-летнем возрасте умерла испанская пенсионерка Мария Браньяс Морера, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире. Несмотря на то, что женщина пережила две мировые войны, испанский грипп и Covid, она до последнего имела прекрасное физическое и психологическое состояние и вела свой блог в соцсетях.

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