Кирилл Буданов показал книги, приобретенные на 'Книжном арсенале': что читает главный разведчик Украины

"Книжный арсенал" в этом году посетило более 35 тысяч человек, среди которых были чиновники, в том числе даже начальник Главной разведки Украины Кирилл Буданов, который хоть и не смог прийти лично, но все равно пополнил домашнюю библиотеку новой литературой. Военная тематика – в приоритете военачальника.

В Facebook Буданов даже похвастался тем, что от нескольких писателей получил автографы. Более того, начальник ГУР отметил важность чтения и книгопечатания во время войны, ведь образованное общество – преимущество украинцев над россиянами.

"В эти выходные в Киеве состоялся 12-й Международный фестиваль "Книжный арсенал", собравший тысячи людей, лучших авторов и самые мощные издательства страны. Несмотря на войну и постоянную опасность российских атак, очереди желающих попасть на книжный фестиваль растянулись на сотни метров. Украинцы в очередной раз демонстрируют, что любящая и читающая книги нация – всегда будет побеждать врага, который зомбирован путинским телевизором", – резюмировал Буданов.

Среди продемонстрированных начальником ГУР книг большинство – украинские публицисты. Со всем перечнем приобретенного можно ознакомиться ниже:

Андрей Кокотюха: "Чорний лис";

Джохар Дудаев: "Лицар свободи";

Сергей Руденко: "Анатомія ненависті. Путін і Україна";

Александр Кучерук, Юрий Черченко, Михаил Ковальчук: "Євген Коновалець";

Гаролд Г. Мур, Джозеф Л. Галловей: "Ми були солдатами… і молодими";

Антон Санченко: "На чорноморській хвилі. 33 століття копаного моря";

Виталий Огиенко: "Голодомор. Історія неусвідомленої травми".

Рядом с новыми книгами стояло и двухтомное "Реймскьке Євангеліє" – памятка Украины-Русы.

"Нация, читающая книги – всегда побеждает! Как и во все времена, Россия не прекращает попыток уничтожить украинское мнение: убивать наших писателей, атаковать издательства и полиграфические предприятия. Но украинская книга все равно воскрешает из пепла ракетных ударов, живет, развивается и продолжает вдохновлять миллионы читателей и читательниц во всем мире", – пишет Буданов.

Как говорится на странице "Книжного арсенала" в Facebook, всего фестиваль посетило более 35 тысяч человек.

"На Фестивале этого года было представлено 100 украинских издательств и 5 книжных магазинов. Программа включала литературные и профессиональные мероприятия, события для детей и подростков, специальные программы от Украинского ПЕН и фестиваля "П'ятий Харків", – отчитались организаторы.

Кроме Кирилла Буданова, "Книжный арсенал" посетили и бывший президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной. Она приобрела книги, общей суммой вышедшей в "где-то пять сумок". Всего домой отправилось около полусотни печатной литературы.

Ранее OBOZ.UA писал, что первая леди Украины Елена Зеленская также появилась между рядами разных украинских издательств на фестивале. Среди нон-фикшна она приобрела и художественную литературу, а также известные бестселлеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!