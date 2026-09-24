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Кейт Миддлтон в вечернем платье попала в курьез перед папарацци, но изящно вышла из неловкой ситуации. Видео

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
9,2 т.
Кейт Миддлтон оказалась в забавной ситуации перед папарацци
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Кейт Миддлтон едва не споткнулась перед папарацци во время мировой премьеры фильма "Диггер" в Лондоне (Великобритания). Принцесса Уэльская вышла на красную дорожку в эффектном фиолетовом платье, но ее длинный шлейф едва не сыграл с ней злую шутку: женщина, шевшая позади, случайно наступила на наряд.

Курьез произошел, когда принцесса Кейт вместе с принцем Уильямом направлялась на мероприятие в сопровождении представителей благотворительной организации в сфере кино и телевидения, пишет People. Женщина сзади нечаянно наступила на заднюю часть платья принцессы.

Кейт Миддлтон на мгновение потеряла равновесие, но вместо того, чтобы растеряться, обернулась и рассмеялась. Тогда женщина сразу подняла руку в знак извинения, а принцесса Уэльская слегка отреагировала на жест и продолжила идти дальше.

Дело в том, что принцесса пришла на мероприятие в платье с длинным шлейфом, на который впоследствии наступила женщина, которая шла следом за ней. Для премьеры Кейт Миддлтон выбрала фиолетовое платье Jenny Packham, которое дополнила драгоценностями из королевской сокровищницы.

У платья был длинный шлейф

Принцесса Уэльская получила редкое аметистовое ожерелье, которое в свое время принадлежало королеве-матери Елизавете (матери Елизаветы II). Это драгоценное украшение существует уже 103 года.

Ожерелье состоит из рядов жемчуга, украшенных бриллиантами и аметистами. В центре расположен большой аметист в форме сердца, обрамленный бриллиантами. Насыщенный фиолетовый оттенок камня гармонировал с цветом платья Кейт.

Изысканный образ Кейт Миддлтон

Ранее OBOZ.UA писал, что новое появление 11-летней принцессы Шарлотты на публике вызвало фурор. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась на публике в платье, напоминающем один из самых известных модных приемов покойной принцессы Дианы.

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