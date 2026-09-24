Кейт Миддлтон в вечернем платье попала в курьез перед папарацци, но изящно вышла из неловкой ситуации. Видео

Кейт Миддлтон едва не споткнулась перед папарацци во время мировой премьеры фильма "Диггер" в Лондоне (Великобритания). Принцесса Уэльская вышла на красную дорожку в эффектном фиолетовом платье, но ее длинный шлейф едва не сыграл с ней злую шутку: женщина, шевшая позади, случайно наступила на наряд.

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Курьез произошел, когда принцесса Кейт вместе с принцем Уильямом направлялась на мероприятие в сопровождении представителей благотворительной организации в сфере кино и телевидения, пишет People. Женщина сзади нечаянно наступила на заднюю часть платья принцессы.

Кейт Миддлтон на мгновение потеряла равновесие, но вместо того, чтобы растеряться, обернулась и рассмеялась. Тогда женщина сразу подняла руку в знак извинения, а принцесса Уэльская слегка отреагировала на жест и продолжила идти дальше.

Дело в том, что принцесса пришла на мероприятие в платье с длинным шлейфом, на который впоследствии наступила женщина, которая шла следом за ней. Для премьеры Кейт Миддлтон выбрала фиолетовое платье Jenny Packham, которое дополнила драгоценностями из королевской сокровищницы.

Принцесса Уэльская получила редкое аметистовое ожерелье, которое в свое время принадлежало королеве-матери Елизавете (матери Елизаветы II). Это драгоценное украшение существует уже 103 года.

Ожерелье состоит из рядов жемчуга, украшенных бриллиантами и аметистами. В центре расположен большой аметист в форме сердца, обрамленный бриллиантами. Насыщенный фиолетовый оттенок камня гармонировал с цветом платья Кейт.

Ранее OBOZ.UA писал, что новое появление 11-летней принцессы Шарлотты на публике вызвало фурор. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась на публике в платье, напоминающем один из самых известных модных приемов покойной принцессы Дианы.

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