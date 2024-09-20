Каждый найдет что-то знакомое: группа 'Антитіла' представила клип на песню 'Вдома', ради которого за 7 дней объездила всю Украину

Известная украинская группа "Антитіла" презентовала новую песню "Вдома", которая погрузит в ностальгию по родным местам. Чтобы создать клип, команда путешествовала целую неделю по разным уголкам Украины и сняла кадры с известных и малоизвестных мест Родины.

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Фронтмен группы Тарас Тополя рассказал, эта песня была создана, чтобы "каждый, кто будет ее слушать, почувствовал тепло внутри". Она, по его словам, согреет душу что военному, что человеку, который во время войны живет в Украине, что временному переселенцу. Премьера состоялась на YouTube.

"Вдома" создавали для того, чтобы каждый, кто будет ее слушать, почувствовал вот это тепло внутри. Тепло, ощущаемое человеком, когда находится дома, на родной земле. Песню писали для того, чтобы добавить в жизнь украинцев немного света в эти непростые времена. Тем героям, которые на передовой, тем украинцам, которые борются и ежедневно преодолевают невероятные трудности, живя в Украине, а также вынужденно покинувших свой дом, временно находятся за границей и скучают по всему родному, что ждет их дома. Эта песня хотя бы на несколько минут мелодией и словами поможет мысленно оказаться там, где все свои. Оказаться дома", – рассказал Тарас Тополя об идее песни.

Он также добавил, что клип создавали так, чтобы поделиться любовью и ностальгией по родным местам, с которыми связано наибольше воспоминаний. Группе пришлось 7 дней ездить по разным уголкам Украины, чтобы "сохранить в кадре характер и настроение свободной и такой родной для всех Родины". Артисты побывали в Тернополе, Одессе, Харькове, Киеве, Львове, Херсоне и других городах и селах.

Однако не все пейзажи и локации можно будет узнать. Несколько из них, на самом деле, малоизвестны широкому кругу людей, однако, как говорит группа, в этом их уникальность.

Известно, что видеопроект создавала команда режиссера Дмитрия Шмурака, ранее уже работавшего с "Антитілами". В его наработке клипы на песни "Танцюй", "Фари" и мировой хит "2Step". Вживую "Вдома" в исполнении группы можно будет услышать уже в скором времени – во время тура, который продлится с сентября по ноябрь.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Антитіла" перенесли свой концерт в Крыму, но заверили, что он точно состоится.

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